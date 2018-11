Síria. Rússia espera continuidade de negociações após renúncia de enviado da ONU

O Governo da Rússia, aliado do Presidente sírio Bashar al-Assad, manifestou a expectativa de que as negociações para uma solução da guerra na Síria continuem após a renúncia do enviado especial das Nações Unidas, Staffan de Mistura.

"Os contactos com De Mistura foram constantes, mas nem tudo o que foi feito pode ser considerado eficaz" para o processo negocial, disse o porta-voz do Presidente Vladmir Putin, Dmitri Peskov.

"Em todo o caso, esperamos que o processo para uma solução política na Síria continue, porque não há alternativa", acrescentou.

O enviado da ONU para a Síria, Staffan de Mistura, anunciou na quarta-feira ao Conselho de Segurança que abandonará o cargo "por razões pessoais" no fim de novembro, após "quatro anos e quatro meses" de missão.

A demissão do enviado, que casou recentemente e apresentava provas de cansaço, não é uma surpresa: há vários meses que De Mistura comunicara a intenção de saída ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que está desde o verão empenhado em encontrar um sucessor, segundo diversas fontes diplomáticas.

Staffan de Mistura anunciou também no Conselho de Segurança que vai na próxima semana a Damasco, a convite das autoridades sírias, para discutir a formação de uma Comissão Constitucional encarregada de elaborar uma nova Constituição para a Síria.

A composição desta comissão, cuja criação se arrasta desde que foi anunciada, em janeiro, em Sochi, na Rússia, tem-se revelado particularmente difícil. Desde setembro que o enviado da ONU se encontra sob forte pressão do Ocidente, nomeadamente dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido, para convocar a Comissão antes do fim de outubro.

Por seu lado, a Rússia considerou, em setembro, não ser preciso precipitar as coisas e levantou a suspeita de que o Ocidente quer uma mudança de regime na Síria. O diplomata italo-sueco é o terceiro enviado das Nações Unidas para a Síria desde que começou a guerra civil em março de 2011.