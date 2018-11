Rússia pode colocar mísseis em países seus aliados

A Rússia poderá colocar mísseis nos territórios dos seus países aliados, se os EUA instalarem armas semelhantes na Europa, avisou nesta quinta-feira um legislador russo. Konstantin Kosachev, líder do comité de Relações Internacionais da câmara alta do parlamento russo, disse hoje, em Moscovo, que a intenção dos EUA de se retirar do Tratado de Mísseis de Médio-Alcance, assinado em 1987, poderá provocar a multiplicação na Europa de mísseis proibidos por aquele acordo internacional.

O legislador alertou para a forte possibilidade de os russos colocarem sob mira mísseis dos EUA estacionados na Europa e ainda colocar mísseis nos países aliados dos russos, vizinhos da Europa, embora sem especificar quais.

A Rússia tem fortes laços militares com a Bielorrússia, que faz fronteira com países membros da Nato -- Polónia e Lituânia, e os dois aliados já realizaram manobras conjuntas, em momentos de maior tensão com o Ocidente. "Estamos a trabalhar ativamente com todos aqueles que se mostrarem prontos para aumentar a pressão sobre os EUA, para que estes preservem o tratado", disse Kosachev.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, declarou em outubro a sua intenção de se retirar do Tratado de Mísseis de Médio-Alcance, alegando a violação do pacto por parte da Rússia. O Presidente russo, Vladimir Putin, negou de imediato essa insinuação e disse que o tratado, bem como outras questões de controlo de armas estarão no topo da agenda da sua reunião com Trump, à margem da cimeira do G20, marcada para a Argentina, na próxima semana.

Hoje, o líder russo presidiu a uma reunião sobre indústrias de armas, em Anapa, no sul da Rússia. "Precisamos de munições inteligentes de precisão que aumentem a capacidade de armas já existentes e das potenciais", disse Putin.

O Tratado de Mísseis de Médio-Alcance, assinado em 1987 pelos líderes dos EUA e da União Soviética, Ronald Reagan e Mikahil Gorbachev, respetivamente, proibiu os dois países de possuírem, produzirem ou testarem foguetes nucleares e mísseis balísticos lançados do solo com um alcance de 500 a 5.500 quilómetros.

Na altura, essas armas eram vistas como particularmente desestabilizadoras, já que demoram apenas alguns minutos a alcançar os alvos, deixando pouco tempo para os líderes políticos refletirem sobre uma resposta e, assim, aumentarem a ameaça de uma guerra nuclear no caso de um aviso de ataque erróneo.