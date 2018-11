ONU assina acordo com República Centro-Africana para reduzir sida entre os militares

O departamento da ONU de luta contra a sida assinou esta quinta-feira um protocolo com o Governo da República Centro-Africana para a redução de novas infeções de HIV entre os militares, da violência sexual e dos abusos.

O acordo visa sensibilizar e comprometer os militares em serviço na República Centro-Africana - a ONU tem uma missão de preservação da paz integrada por Portugal - e pessoal com uniforme que formará o futuro exército do país para a prevenção e o tratamento do VIH no país, o segundo de África Central com o índice mais elevado de prevalência de sida.

"Temos a responsabilidade de proteger o nosso povo da violência e do VIH, em particular as mulheres e as meninas, que são as mais vulneráveis. Com enfoque nos militares, queremos transformar as relações entre o novo exército e a população e continuar a reconstrução do país", disse Faustin-Archange Touadéra, Presidente da República Centro-Africana.

O diretor executivo da ONUSida, Michel Sidibé, realçou a importância do "primeiro protocolo", que, sublinhou, "traduz a resolução do Conselho de Segurança de 1983 numa ação concreta".

O acordo, assinado também com a comissão nacional de luta contra a sida da República Centro-Africana, "coloca a prevenção no centro dos esforços, para acabar com a violência baseada no género como causa e consequência do VIH", que "é essencial para fortalecer a responsabilização pela violência sexual na República Centro-Africana".

Dados do ano passado indicam que o VIH foi detetado em 160.000 pessoas e que 15.000 morreram de causas ligadas à sida. Um total de 8.700 pessoas foram contaminadas no ano passado.

A República Centro-Africana caiu no caos e na violência em 2013, depois do derrube do ex-Presidente François Bozizé por vários grupos juntos na designada séléka (que significa coligação na língua franca local), que suscitou a oposição de outras milícias, agrupadas sob a designação anti-balaka.

A Minusca, missão das Nações Unidas, está no país desde 2014 e Portugal contribui para a manutenção de paz naquele país africano com a 4.ª Força Nacional destacada, composta por 156 militares, na maioria paraquedistas.

O conflito na RCA, que tem o tamanho da França e uma população que é menos de metade da portuguesa (4,6 milhões), já provocou 700 mil deslocados e 570 mil refugiados e colocou 2,5 milhões de pessoas a necessitarem de ajuda humanitária.