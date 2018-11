Missionário morto por tribo remota que rejeita contacto com o exterior

O jovem norte-americano já tinha sido alvo de um ataque no dia anterior, mas insistiu em regressar à ilha

Um missionário norte-americano foi morto por membros de uma tribo remota nas ilhas Andamão, no golfo de Bengala. John Chau, de 27 anos, tinha ignorado repetidas expressões de rejeição por parte da tribo Sentinela, uma das poucas que recusam qualquer contacto com o mundo exterior. A semana passada, após mais uma insistência, foi morto com flechas, segundo notícias agora divulgadas.

Oriundo do Alabama, Chau propunha-se instituir o Reino de Deus nessa tribo que é uma de cinco nessa zona do mundo que ainda se encontra na Idade da Pedra. Em 15 de novembro, após várias tentativas, já lhe tinham disparado uma flecha que por sorte foi parada por uma Bíblia que trazia consigo. Esse aviso não o dissuadiu.

No dia seguinte, depois de escrever aos seus colegas uma carta em que lhes pediu que não se zangassem se ele fosse morto, voltou à ilha e a tragédia aconteceu. "Podem pensar que sou maluco em tudo isto mas acho que vale a pena declarar Jesus a estas pessoas."

Tal como das vezes anteriores, Chau foi transportado até à ilha por pescadores a quem pagou, e que estão agora a ser acusados pelas autoridades indianas. Com efeito, o contacto com a tribo é proibido a estranhos. Apesar disso, os pescadores levaram-no até junto à costa e ele fez o resto do caminho sozinho numa canoa. Parece que levava consigo prendas, incluindo material médico, uma linha de pesca, uma bola de futebol e tesouras.

Assim que desembarcou, uma chuva de flechas caiu sobre ele. Os pescadores ainda o viram a ser arrastado com uma corda pelo pescoço. O corpo continua desaparecido. As autoridades abriram um processo por homicício contra desaparecidos, mas é extremamente improvável que alguém venha a ser acusado.

Medo compreensível

Chau teria antes conseguido contactar alguns Sentineleses. Embora contasse que nalguns casos não foi mal acolhido, deram-lhe claramente a entender que não devia regressar. A tribo costuma atirar lanças e flechas a quem procura forçar o contacto (aquando do tsunami de 2004, uma imagem mostrava um membro da tribo a disparar uma flecha contra o helicóptero onde estava o fotógrafo).

Segundo a ONG Survival International, a tribo têm motivos para receios, considerando o modo como outras populações nativas foram dizimadas por doenças levadas por ocidentais, bem como pela violência colonial do passado.

"Esta tragédia nunca devia ter acontecido", declarou agora a ONG. "As autoridades indianas deviam ter feito cumprir a proteção dos Sentineleses e da sua ilha para segurança tanto da tribo como dos forasteiros. Em vez disso, há uns meses as autoridades levantaram uma das restrições que protegiam a tribo Sentinelesa de turistas estrangeiros, o que transmitiu exatamente a mensagem errada e pode ter contribuído para este terrível acontecimento".

Explicando que a tribo provavelmente descende das primeiras populações humanas originárias de África e que deve ter uns 60 mil anos, a Survival International acrescenta: "Os Sentineleses têm mostrado repetidamente que querem ser deixados em paz, e os seus desejos devem ser respeitados. A ocupação colonial britânica das ilhas Andaman dizimou as tribos que lá viviam, eliminando milhares de pessoas, e só uma fração da população original sobrevive".

"Portanto o medo que os Sentineleses têm de pessoas de fora é compreensível", conclui a ONG.