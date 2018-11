Justiça holandesa ordena ao próprio Estado que reduza emissões poluentes até 2020

A justiça holandesa ordenou ao Estado que reduza as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 25% até 2020, na decisão de um recurso num processo histórico interposto por uma organização não-governamental.

O Governo holandês tinha recorrido em maio da sua condenação em primeira instância em 2015, mas o tribunal de segunda instância de Haia confirmou a decisão inicial, afirmando que o Estado estava a agir "ilegalmente" e a fazer "demasiado pouco para impedir uma mudança climática perigosa".

"Existe uma verdadeira ameaça de perigo contra a qual devem ser adotadas medidas", considerou a juíza Marie-Anne Tan-de Sonnaville, acrescentando que o Estado holandês está "consciente da gravidade do problema climático já há algum tempo".

Cerca de 900 holandeses tinham apresentado uma ação na Justiça contra o Governo, com a ajuda da ONG Urgenda, ativa na defesa do ambiente.

Esses cidadãos exigiam que Haia tomasse medidas para reduzir as emissões de CO2 na Holanda em 40% até 2020, em relação aos níveis de 1990.

Numa decisão judicial emitida alguns meses antes da assinatura do acordo de Paris sobre o clima, o tribunal de Haia deu-lhes parcialmente razão, exigindo ao Governo que "fizesse mais" em matéria de luta contra o aquecimento global.

"Isto nunca aconteceu antes, que um tribunal condene o Governo para que ele faça mais contra as alterações climáticas. É caso único", regozijou-se hoje Marjan Minnesma, diretora da Urgenda, apesar de o tribunal de segunda instância não ter imposto sanções ao Estado.

A decisão do tribunal surge um dia depois de uma nova advertência da ONU sobre a necessidade de agir em matéria de clima. O mundo deverá empenhar-se em transformações rápidas e sem precedentes se quiser que o aquecimento global não ultrapasse 1,5ºC, afirmaram na segunda-feira os especialistas do clima da ONU (GIEC), alertando para os riscos acrescidos para além deste limite.

O executivo holandês declarou durante o julgamento que a Justiça excedeu os seus poderes ao fazer "uma escolha política". O Ministério dos Assuntos Económicos e do Clima anunciou que está a ponderar apresentar novo recurso, embora prometendo que vai "executar a decisão" do tribunal de segunda instância.

"O Governo vai continuar a fazer o que for possível para alcançar os objetivos definidos no acordo sobre o clima", acrescentou, precisando que, segundo as mais recentes estimativas oficiais, o objetivo de reduzir em 25% as emissões de CO2 até 2020, em relação aos valores de 1990, é "alcançável".

A Holanda é particularmente vulnerável às consequências das alterações climáticas, porque uma parte do país se encontra abaixo do nível médio da água do mar.

O executivo holandês anunciou em maio a intenção de encerrar as duas mais antigas centrais a carvão do país até 2025.

As outras três centrais que produzem eletricidade a partir do do carvão deverão encerrar até 2030. A Holanda comprometeu-se a reduzir as emissões de dióxido de carbono em 49% até essa data.