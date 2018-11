Já ninguém se lembrava da ilha perdida de Sentinela do Norte mas depois John Chau morreu

Já ninguém se lembrava da tribo da Ilha Sentinela do Norte. A última pessoa a escrever sobre esta que é talvez a mais isolada tribo do mundo foi T.N. Pandit, um dos primeiros antropólogos indianos depois da independência dos britânicos. Serão 50, talvez cem, não mais que isso e vivem no arquipélago das Andamão, na baía de Bengala.

Na altura, Pandit escreveu que “eles só querem ser deixados em paz”. “Nós procuramos-los, ele não nos procuram”, acrescentou. Mas quarta-feira, a ilha e as suas gentes - e a feroz defesa que essas gentes fazem da ilha - voltaram a ser tema de discussão quando a polícia indiana revelou que um jovem norte-americano tinha sido assassinado, a arco e flecha, pelos membros desta comunidade, apelidados de ‘sentineleses’.

Em 2006, dois pescadores que naufragaram perto da ilha também foram mortos e um jornalista da National Geographic levou com uma lança na perna ao tentar aproximar-se. Os helicópteros que tentam fotografar a área ou recolher qualquer tipo de informação são saudados com tiroteios de flechas.

A semana passada foi John Allen Chau, 26 anos, do estado de Washington, a enfrentar a fúria isolacionista da tribo. Não viveu para contar a história mas deixou uma parte dela contada.

Para chegar à ilha, que as autoridades indianas mantêm isolada com vigilância marítima, o jovem pagou 350 dólares a um grupo de pescadores que o deixaram no limite desse perímetro. Daí, de kayak e durante a noite, Chau remou até à ilha. Os pescadores disseram-lhe que não fosse mas ele tinha uma missão. Uma missão guiada pela fé. Quem o levou disse à polícia que ele levava com ele apenas uma Bíblia.

A carta que Chau deixou

Dependra Pathak, o chefe da polícia na zona, nas informações que deu à imprensa sobre o caso, citou partes de uma carta deixada por Chau aos pescadores antes de estes o deixarem no kayak. Chau escreveu que tinha tentado falar os habitantes da ilha, que eram pequenos em estatura e tinham os corpos cobertos de tinta amarela. Alguns mostraram-se abertos às tentativas de diálogo, outros menos.

Depois destas tentativas, Chau decidiu entrar mesmo na ilha e nunca regressou. Os pescadores, que agora estão acusados de homicídio involuntário, disseram à polícia que Chau fez várias tentativas ao longo de dois dias e que várias vezes, os ‘sentineleses’ dispararam flechas contra ele. Durante mais de dois dias, Chau tentou oferecer bolas de futebol, fio de pescar, tesouras mas na manhã de 17 de novembro, os pescadores viram o seu corpo inerte ser carregado para a praia.

Na carta que deixou, o jovem católico explicava que a missão de ir ao sítio mais inóspito da terra lhe tinha sido atribuída por Deus e o seu pai, Patrick Chau, disse, através das redes sociais, que a fé era um bálsamo contra a dor da perda do seu filho. “Há tempo e há estações para tudo debaixo dos Céus”, escreveu, citando uma passagem da Bíblia. Patrick Chau pediu ainda que os homens que ajudaram o seu filho sejam libertados por ter a certeza que ele seguiu naquela viagem “de livre e completa vontade própria”.

“O John foi um embaixador de Jesus Cristo, cheio de bondade e sensibilidade. O privilégio de partilhar a palavra não raramente envolve riscos e rezamos para que o sacrifício do John venha a colher frutos no futuro”, lê-se num comunicado da All Nations, uma missão internacional cristã.

Não se sabe muito sobre estes aborígenes e os poucos estudos que existem parecem colocar a sua origem em África, há mais de 50 mil anos. A lei da Índia protege com leis muito duras estas pessoas que vivem a cerca de mil quilómetros do continente. E esta política de “não-ingerência” pode querer dizer que os homens que mataram Chau não serão levados a tribunal. Eles não vivem dentro das mesmas leis que o resto do país, podem nem saber qual é a lei do país.

Quando um homem de uma outra tribo isolada, os Jarawa, matou, em 2015, um bebé de pele mais branca do que os restantes membros, a polícia não apresentou queixa. Ninguém sabe de um homem capaz de se aventurar a ir buscar o corpo do jovem.