Ex-diretor do FBI James Comey convocado para depor em comissão da Câmara dos Representantes

O ex-diretor da polícia federal norte-americana (FBI) James Comey, demitido em maio de 2017 pelo Presidente dos Estados Unidos, anunciou ho ter recebido uma convocatória para comparecer perante uma comissão da Câmara dos Representantes, numa sessão à porta-fechada.

Segundo documentos divulgados pela estação televisiva CBS, além do antigo dirigente do FBI, também Loretta Lynch, ex-ministra da Justiça de Barack Obama, recebeu uma convocatória para ir no início de dezembro à comissão judicial da câmara baixa do Congresso.

A razão pela qual ambos foram convocados não foi divulgada pela comissão. Apesar de os Democratas terem conquistado a maioria na Câmara dos Representantes nas eleições legislativas intercalares de 06 de novembro, os membros recém-eleitos só assumirão funções em janeiro, e o Partido Republicano do Presidente Donald Trump continuará, portanto, a dominar a câmara baixa do Congresso até lá.

A informação desta convocatória surge num contexto particular: o diário The New York Times noticiou na terça-feira que Trump quer que o Departamento de Justiça abra um inquérito contra Hillary Clinton e James Comey.

"Feliz Dia de Ação de Graças. Recebi uma convocatória para comparecer na Câmara republicana. Estou sempre disposto a responder a todas as perguntas publicamente", escreveu Comey na rede social Twitter.

"Mas vou opor-me a uma audição 'à porta-fechada', porque estou farto das fugas seletivas de informação e da distorção dos factos", acrescentou. James Comey - afastado por Donald Trump, que o acusou, sem provas, de ter fornecido à imprensa informações confidenciais - mostrou-se, desde então, muito crítico em relação ao chefe de Estado norte-americano.

Em virtude da separação de poderes, o Presidente dos Estados Unidos não está autorizado a intervir em questões judiciais, mas Trump é regularmente acusado de querer usar o seu estatuto para influenciar a aplicação da Justiça.