Brexit. Theresa May confiante que Espanha vai aprovar acordo no domingo

A primeira-ministra britânica, Theresa May, manifestou-se esta quinta-feira confiante de que o homólogo espanhol vai aprovar no domingo o acordo de saída e a declaração sobre a relação futura do Reino Unido com a União Europeia.

"Um acordo está ao nosso alcance", afirmou esta quinta-feira, no exterior da residência oficial, em Downing Street, em Londres, após a publicação do rascunho para a relação futura entre Reino Unido e a União Europeia.

Este documento estava ainda a ser negociado para ser apresentado no Conselho Europeu extraordinário, no domingo, e tinha levantado objeções do governo espanhol por causa do estatuto do território britânico Gibraltar, situado na Península Ibérica junto a Espanha.

"Ontem [quarta-feira] à noite, falei com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, e estou confiante de que no domingo será possível chegar a um acordo para toda a família britânica, incluindo Gibraltar", afirmou Theresa May.

Durante a tarde de quarta-feira, a primeira-ministra britânica tinha estado em Bruxelas, onde se encontrou com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e disse ter tido uma "boa discussão detalhada", durante a qual disse o que pretendia que ficasse escrito na declaração política.

"Incumbimos as equipas de negociação para continuarem a trabalhar durante a noite e, como resultado, o texto dessa declaração foi acordado entre a União Europeia e o Reino Unido", revelou.

May vincou que o acordo é entre o Reino Unido e a Comissão Europeia e que "cabe agora aos 27 líderes dos outros Estados membros da UE examinar este acordo nos dias que medeiam até à reunião especial do conselho da UE no domingo".

Nos próximos dias, adiantou, irá falar com os líderes europeus, incluindo com o chanceler austríaco Sebastian Kurtz, que recebe hoje em Londres, e no sábado volta a Bruxelas para uma nova reunião com Juncker para discutir "como concluir este processo no interesse de todos os cidadãos"

"O povo britânico quer que isto fique resolvido. Quer um bom acordo que nos coloque no caminho para um futuro melhor. Esse acordo está ao nosso alcance e eu estou determinada a concretizá-lo", concluiu.