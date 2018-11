Austrália. Tempestade de poeira causa problemas respiratórios e deixa céus tingidos de laranja

Uma enorme tempestade de poeira afetou várias comunidades no sudeste da Austrália, causando problemas respirátorios e tingindo os céus de laranja.

As autoridades emitiram um alerta na quinta-feira, depois de a tempestade de 500 quilómetros de largura ter alcançado a cidade de Sidney e causado vários atrasos de voos, pedindo à população para permanecer em casa.

Foram afetados outros estados, nomeadamente o de Nova Gales do Sul. Segundo as autoridades, a tempestade foi causada pelo impacto dos ventos fortes sobre os solos mais secos, que fez levantar partículas de terra. O fenómeno terá sido agravado por uma seca que afeta o referido estado desde agosto, segundo o Departamento Meteorológico da Austrália.

O mesmo departamento fez saber que é esperada a chegada mais poeira à costa do país ao final do dia ou nas primeiras horas de sexta-feira.

Segundo as autoridades de saúde, dezenas de pessoas queixaram-se de problemas respiratórios, mas ainda não há informação oficial sobre o número de pessoas afetadas. Em Sidney, a tempestade terá influenciado a qualidade do ar e foi pedido aos residentes para manterem-se dentro de casa, sobretudo as crianças e os idosos.

O fenómeno tem sido comparado a um outro ocorrido em 2009, que atingiu os estados de Nova Gales do Sul e de Queensland.