“Vocês têm a nossa alma.” Governadora da Ilha da Páscoa implora ao Museu Britânico devolução de “moai”

A governadora da Ilha da Páscoa, Tarita Alarcón Rapu, implorou esta terça-feira, em lágrimas, ao Museu Britânico para que devolva uma das suas mais famosas estátuas. O Hoa Hakananai’a, um dos mais importantes monólitos da ilha chilena, encontra-se no museu de Londres há 150 anos.

“A minha avó, que morreu com quase 90 anos, nunca teve a oportunidade de ver o seu antepassado”, disse a governadora depois de se reunir com autoridades do museu, acompanhada pelo ministro chileno do Património Nacional, Felipe Ward. “Estou viva há quase meio século e esta é a minha primeira vez [que o vejo]”, acrescentou.

A estátua de quatro toneladas, designada como “moai”, é uma das centenas originalmente encontradas na ilha. Estas figuras representam líderes tribais ou antepassados tornados deuses. Para os indígenas Rapa Nui, a estátua de basalto contém o espírito do seu povo.

Museu Britânico fala apenas de empréstimo

“Acredito que os meus filhos e os filhos deles também merecem a oportunidade de tocar, ver e aprender com ele”, disse a governadora, com lágrimas nos olhos. “Somos apenas um corpo. Vocês, o povo britânico, têm a nossa alma.”

O Hoa Hakananai’a foi levado sem permissão em 1868 pela fragata britânica HMS Topaze, capitaneada por Richard Powell, e entregue à rainha Vitória. O povo Rapa Nui lançou uma campanha para recuperar aquela que considera ser uma das estátuas mais importantes das quase 900 espalhadas pela ilha do Pacífico Sul.

Após a reunião, o ministro chileno mostrou-se otimista mas advertiu que a campanha pela devolução da estátua seria longa. Esta é a primeira vez que o Museu Britânico, que guarda tesouros culturais de todo o mundo, concordou em falar sobre a estátua. No entanto, o museu falou na terça-feira apenas do empréstimo e não do retorno do artefacto.