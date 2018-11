Kosovo aplica 100% de imposto aos produtos importados da Sérvia e Bósnia

O Governo do Kosovo decidiu esta quarta-feira introduzir um imposto de 100% para todos os bens importados da Sérvia e da Bósnia-Herzegovina.

A decisão pode significar uma medida retaliatória contra o que o vice-primeiro-ministro Enver Hoxhaj definiu como uma “agressiva campanha da Sérvia contra o Kosovo no palco internacional”.

Um dia antes, o Kosovo não conseguiu garantir a adesão à Interpol, alegadamente devido a uma campanha nesse sentido promovida pela Sérvia.

O primeiro-ministro Ramush Haradinaj referiu na rede social Facebook que a medida entra imediatamente em vigor.

No início deste mês, o Kosovo introduziu um imposto de 10% sobre todos os bens provenientes da Sérvia e Bósnia-Herzegovina, dois países balcânicos que recusam reconhecer a independência do Kosovo, a ex-província do sul da Sérvia, autoproclamada em 2008.

Os novos impostos sobre bens importados não abrangem os produtos internacionais produzidos nos dois países vizinhos.