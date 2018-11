Itália. Ainda não é um procedimento por défice excessivo mas poderá vir a ser no início do ano

Itália não cortou nas metas do défice nem mudou o Orçamento e Bruxelas também não mudou de opinião. E onde antes via riscos, vê agora com certezas "um incumprimento particularmente sério" do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

O Orçamento do Estado italiano foi revisto, mas pouco e não o suficiente para Bruxelas deixar o assunto ficar por aqui. "Os países da área do euro estão na mesma equipa e têm de jogar de acordo com as mesmas regras", disse aos jornalistas o vice-Presidente da Comissão Europeia. Valdis Dombrovskis diz que os "números falam por si" e justificam a avaliação negativa.

Entre os principais problemas está a falta de consolidação orçamental exigida pelas regras. O défice estrutural italiano deverá a aumentar "cerca de 1% do Produto Interno Bruto" em 2019, quando deveria estar a reduzir 0,6%.

Mas a cartada de mandar o Orçamento para trás e pedir um novo já foi usada por Bruxelas. E é por isso que, em paralelo à avaliação do plano orçamental italiano, a Comissão preparou um relatório sobre a dívida pública do país para chegar à conclusão que este parâmetro já não cumpre as regras. E é esse relatório que abre a porta para um Procedimento Por Défice Excessivo: a nova estratégia para pressionar o governo liderado pelos eurocéticos do Movimento Cinco Estrelas e os nacionalistas da Liga a cumprirem as regras da Zona Euro.

"Itália não está a respeitar os critérios da dívida e por isso justifica-se a abertura de um Procedimento por Défice Excessivo", confirmou Pierre Moscovici. Esclarecendo que esta ainda não é "oficialmente a abertura de um PDE", o Comissário para os assuntos económicos avisa que à medida que se aproxima essa realidade "torna-se ainda mais essencial que as autoridades italianas se empenhem de forma construtiva".

Ou seja, não é o défice de 2,4% previsto para o próximo ano - e que está abaixo da linha vermelha dos 3% do PIB - que desencadeia o PDE, mas sim a dívida pública que, nas contas de Bruxelas, não vai descer nos próximos anos e vai manter-se acima dos 131%, o equivalente a 37 mil euros por habitante.

Há muito que a dívida italiana, a segunda mais elevada da UE, está acima do valor de referência dos Tratados (60%). No entanto, as avaliações anteriores, incluindo a última em maio, apontavam para uma correção deste parâmetro, que permitia manter Itália fora do PDE.

No relatório agora concluído (ao abrigo do artigo 126 do Tratado), a reavaliação aponta noutro sentido. Bruxelas considera que deixou de ser possível "invocar as condições macroeconómicas para explicar as graves lacunas registadas por Itália no que respeita ao cumprimento do valor de referência em matéria de redução da dívida, dado o crescimento nominal do PIB, acima de 2 % desde 2016".

Entre os motivos estão também os planos do Governo de Giuseppe Conte que implicam um "retrocesso" em relação às reformas do anterior executivo, sobretudo "em matéria de pensões". E ainda a falta de ajustamento estrutural este ano e principalmente no próximo.

Procedimento pode avançar em janeiro

O relatório elaborado pela Comissão Europeia sobre a dívida vai agora ser analisado a nível técnico pelos restantes estados-membros que têm duas semanas para formalizar uma opinião. Se concordarem com a avaliação publicada hoje, então o executivo dará o próximo passo: informa Itália e os ministros das Finanças dos 28 (ECOFIN) sobre a conclusão: a dívida italiana já não cumpre as regras.

A próxima reunião do ECOFIN está agendada para 4 de dezembro. Um dia antes haverá reunião dos ministros das Finanças da Moeda Única (EUROGRUPO) e Mário Centeno já confirmou que a situação italiana será discutida nesse encontro.

Só depois é que a Comissão deverá formalizar uma proposta de abertura de um Procedimento por Défice Excessivo que, uma vez mais, terá de passar e ser aprovada pelo ministros das Finanças dos 28. Essa recomendação deverá incluir novas metas orçamentais para Itália e estabelecer um prazo para serem cumpridas.

O calendário não está fechado, mas, ao que o Expresso apurou, não é de esperar o lançamento de um Procedimento por Défice Excessivo contra Itália antes de janeiro. Por outro lado, Itália tem ainda a possibilidade de tentar travar o processo, ainda que isso implique rever as metas orçamentais, cortar na despesa e nas promessas eleitorais. E, para já, Roma não dá qualquer sinal de querer mudar de opinião.

No Twitter, o vice-primeiro-ministro e líder da Liga, Matteo Salvini, pediu "respeito pelo povo italiano", voltou a sublinhar a intenção de "seguir em frente" com as promessas de "direito ao trabalho, à saúde e educação" e de "menos impostos".

Um braço de ferro que, para já, não tem fim à vista mas que, se prosseguir, poderá levar a sanções. Mas esse é outro calendário que está ainda longe de estar estabelecido. A decisão para aplicar multas deverá ainda demorar vários meses ou mesmo mais de um ano, e depende não só de um incumprimento de Itália, como da confirmação de que, de facto, a estratégia do Governo italiano não consegue redução da dívida.