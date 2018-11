Iémen. Malnutrição grave já terá custado a vida a 85 mil crianças com menos de cinco anos

Cerca de 85 mil crianças com menos de cinco anos terão morrido de malnutrição grave em três anos de guerra no Iémen. A estimativa foi avançada, esta terça-feira, pela organização não-governamental Save the Children.

A ONG diz que baseou os seus números nas taxas de mortalidade para casos não tratados de malnutrição grave em crianças com idades inferiores a cinco anos, a partir de dados compilados pelas Nações Unidas. Segundo estimativas conservadoras, calcula-se que cerca de 84.700 crianças podem ter morrido entre abril de 2015 e outubro de 2018.

O aumento dos preços dos alimentos e a queda do valor da moeda do país em virtude da guerra civil estão a colocar mais famílias em risco de insegurança alimentar. A Save the Children aponta o dedo ao bloqueio resultante dos intensos e contínuos combates em torno da cidade portuária de Hodeida.

“Por cada criança morta por bombas e balas, dezenas morrem de fome”

Através do porto de Hodeida, controlado pelos rebeldes, o Iémen importa tradicionalmente 90% dos seus alimentos. Contudo, as importações comerciais têm vindo a cair mais de 55 mil toneladas métricas por mês, o equivalente às necessidades de 4,4 milhões de pessoas, incluindo 2,2 milhões de crianças, alerta a organização.

O diretor da Save the Children para o Iémen, Tamer Kirolos, disse que “por cada criança morta por bombas e balas, dezenas morrem de fome”, sendo esta situação “totalmente evitável”. “As crianças que morrem desta forma sofrem imenso à medida que as suas funções vitais diminuem e acabam por parar. Os seus sistemas imunológicos estão tão fracos que são mais propensos a infeções”, acrescentou.

Algumas crianças estão tão frágeis que nem conseguem chorar, alerta o responsável, lamentando que os pais tenham de “testemunhar os seus filhos a definharem, incapazes de fazer algo quanto a isso”.

Número de civis mortos a caminho dos sete mil

No mês passado, as Nações Unidas preveniram que 14 milhões de iemenitas estão à beira da fome. A ONU está a tentar reativar as negociações para o fim de uma guerra que causou a pior crise humanitária do mundo.

O Iémen tem sido devastado por um conflito que se intensificou em 2015, quando países árabes intervieram depois de o movimento rebelde dos huthis ter assumido o controlo da quase totalidade da parte oeste do país e forçado o Presidente Abd-Rabbu Mansour Hadi a fugir para o exterior.

De acordo com a ONU, pelo menos 6800 civis já foram mortos na guerra, que provocou 10.700 feridos. Devido aos combates, 22 milhões de pessoas necessitam de ajuda humanitária. Os confrontos criaram também a maior emergência mundial em termos de segurança alimentar e levaram a um surto de cólera que afetou 1,2 milhões de pessoas.