Eduardo dos Santos desmente que tenha deixado os cofres vazios em Angola

Na véspera da visita de João Lourenço a Portugal, o ex-Presidente angolano ataca o sucessor

O antigo Presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, numa curta declaração, refutou esta quarta-feira a denúncia feita pelo seu sucessor que, em entrevista ao Expresso, o acusou de ter deixado “os cofres vazios”.

Na sua resposta, Eduardo dos Santos revelou ter deixado no Banco Nacional de Angola Reservas Internacionais Líquidas avaliadas em 15 mil milhões de dólares.

“Apesar da crise, tínhamos a economia sob controlo, não desvalorizámos a moeda e pagávamos regularmente os salários” - argumentou o antigo líder angolano.

Com esta declaração, feita no mesmo dia em que João Lourenço viaja para Portugal, José Eduardo dos Santos transfere para o seu sucessor o ónus de uma crise que acaba de atingir em cheio o coração do poder em Angola.