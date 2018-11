Dois palestinianos condenados a 15 anos de trabalhos forçados por venda de terras a israelitas

Em 2010, um tribunal da Autoridade Nacional Palestina (ANP) determinou que a venda de terras a Israel é um crime que pode ser punido até mesmo com a pena de morte, uma vez que põe em risco o “projeto nacional” palestiniano de estabelecer um Estado independente

Um tribunal da Palestina condenou nesta quarta-feira dois homens a 15 anos de trabalhos forçados por venderam terras na região de Qalqilia, na Cisjordânia, a israelitas, informou o Conselho Superior de Justiça palestiniano.

Em 2010, um tribunal da Autoridade Nacional Palestina (ANP) determinou que a venda de terras a Israel é um crime que pode ser punido até mesmo com a pena de morte, uma vez que põe em risco o "projeto nacional" palestiniano de estabelecer um Estado independente. No entanto, a pena de morte requer a autorização do Presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas, que ainda não ratificou nenhuma.

Recentemente, a um palestiniano que morreu num acidente de viação no Vale do Jordão foi negado o enterro em cemitérios de Jerusalém, porque era suspeito de vender propriedades para os judeus israelitas.