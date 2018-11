Casa Branca tornou-se “empresa de relações públicas” do príncipe herdeiro saudita numa “prostração bajuladora”, criticam senadores

Senadores americanos de ambos os partidos acusaram esta terça-feira o Presidente dos EUA, Donald Trump, de colocar “a Arábia Saudita em primeiro lugar” na sua decisão de não tomar medidas punitivas contra o reino ou o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman pelo assassínio do jornalista Jamal Khashoggi.

O senador republicano Bob Corker escreveu no Twitter: “Nunca pensei ver o dia em que a Casa Branca se tornaria uma empresa de relações públicas do príncipe herdeiro da Arábia Saudita”.

A decisão de Trump é “uma bofetada na cara dos agentes dos serviços de informação americanos que trabalham diariamente para proteger o nosso país” e “mais uma prostração bajuladora perante um estrangeiro autoritário”, disse o senador democrata Tim Kaine, também no Twitter. “É apenas uma questão de tempo até que ações do Presidente como esta ameacem diretamente a nossa segurança”, acrescentou.

Num comunicado divulgado pela Casa Branca, Trump afirmou que os EUA tencionam manter-se um “parceiro firme” da Arábia Saudita, mesmo que o príncipe herdeiro tenha tido conhecimento do assassínio de Khashoggi. “Podemos nunca saber todos os factos. Em todo o caso, a nossa relação é com o reino da Arábia Saudita. Se cancelarmos os contratos [militares], a Rússia e a China serão os grandes beneficiários”, justificou.

“Talvez tenha tido conhecimento, talvez não tenha tido”

A pressão para a Administração fazer algo mais para responsabilizar o reino saudita subiu de tom quando, na sexta-feira, os media americanos noticiaram que a CIA tinha concluído que o príncipe herdeiro ordenou o assassínio de Khashoggi. Na sua declaração, Trump disse que “poderia muito bem ser que o príncipe herdeiro tivesse conhecimento deste trágico evento — talvez tenha tido, talvez não tenha tido”. Ainda na terça-feira, o Presidente dos EUA defendeu que a avaliação da CIA não é “definitiva”.

Khashoggi, crítico do regime de Riade, autoexilado nos Estados Unidos e colaborador do jornal “The Washington Post”, foi morto no consulado saudita em Istambul a 2 de outubro, quando foi lá buscar os documentos necessários para se casar com a sua noiva turca.

“Devíamos, no mínimo, NÃO recompensar a Arábia Saudita com os nossos armamentos sofisticados que eles, por sua vez, usam para bombardear civis”, escreveu o senador republicano Rand Paul no Twitter. “Estou certo de que a declaração [de Trump] coloca a Arábia Saudita em primeiro lugar e não a América.”

Até o senador republicano Lindsey Graham, aliado de Trump, sublinhou não ser do “interesse da segurança nacional” dos EUA “olhar para o outro lado” neste caso. “Acredito firmemente que haverá forte apoio bipartidário a sanções sérias contra a Arábia Saudita, incluindo a membros da família real, por este ato bárbaro que desafiou todas as normas civilizadas. Apesar de a Arábia Saudita ser um aliado estratégico, o comportamento do príncipe herdeiro — em vários aspetos — mostrou desrespeito pela relação e fê-lo, a meu ver, para lá do tóxico”, escreveu.

Na semana passada, um grupo de senadores de ambos os partidos apresentou legislação com vista a punir Riade pela morte de Khashoggi e pelo seu papel na devastadora guerra do Iémen. Antes, os EUA tinham imposto sanções económicas a 17 sauditas alegadamente envolvidos no assassínio do jornalista. Muitos senadores mostraram-se desapontados pelo facto de as sanções não terem incluído o príncipe herdeiro e exortaram a Administração a tomar medidas mais duras.

O senador Bernie Sanders anunciou que uma votação sobre a legislação do Senado poderá ocorrer já na próxima semana. A democrata Dianne Feinstein já fez saber que planeia votar contra qualquer venda futura de armas à Arábia Saudita. “Os direitos humanos são mais do que apenas uma expressão, têm de significar algo. E isso significa levantarmo-nos e condenarmos um assassínio descarado por parte de um governo estrangeiro”, disse.