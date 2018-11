Brexit. Negociações continuam, May regressa a Bruxelas no sábado, Espanha não cede

Theresa May sai de Bruxelas a dizer que houve "progressos" após o encontro com o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Do lado do executivo comunitário, um porta-voz repete que foi feito "um bom progresso" e acrescenta simplesmente que "o trabalho continua".

Declarações sem detalhes que confirmam apenas que o documento político sobre a relação futura entre o Reino Unido e a União Eruropeia continua por fechar e com várias questões por resolver. Entre elas está Gibraltar.

Pouco tempo depois do encontro entre May e Juncker, o Presidente do Governo Espanhol, Pedro Sánchez voltou a dizer que está disposto bloquear o processo do Brexit se a questão de Gibraltar não ficar resolvida.

"Se isso não se resolver até domingo, Espanha lamentavelmente (...) terá de votar "não" e exercer o seu poder de veto. Porque essa é uma questão que afeta a essência da nossa nação", disse em tom assertivo aos jornalistas em Valladolid, com António Costa ao lado.

Espanha quer que fique claro, quer no texto legal do Acordo de Saída, quer na Declaração Política sobre a futura parceria, que qualquer negociação futura sobre o rochedo de Gibraltar tem de ser feita e acordada entre Madrid e Londres e não pode depender das negociações entre o Reino Unido e a UE, nem do acordo de divórcio entre ambos.

Há, portanto, uma diferença de interpretação do texto legal de pré-acordo entre Madrid e Bruxelas. Do ponto de vista da Comissão Europeia, foram respeitadas as linhas orientadoras acordadas por todos os líderes europeus, incluindo pelo anterior chefe do Governo, Mariano Rajoy, que estabelecem que "após a saída do Reino Unido da União Europeia, nenhum acordo entre a UE e o RU se aplica ao território de Gibraltar sem o acordo entre o Reino Unido e o Reino de Espanha".

No entanto, Espanha entende que a forma como estão escritos alguns artigos do Acordo de Saída (como o 184º) não garantem os interesses espanhóis em relação a um território que o país ibérico continua a reclamar e que não reconhece como sendo parte do Reino Unido.

Madrid insiste que quer alterações mas o texto do Acordo do Brexit está fechado. O que está por concluir é a Declaração Política que não tem o mesmo valor jurídico.

Se o objetivo era o de fechar já ontem a Declaração Política ao nível das equipas de negociação, isso parece não ter sido conseguido, tendo dificultado também a reunião de hoje entre May e Juncker. Mas a primeira-ministra britânica garante que do encontro saem novas "orientações" que deverão ajudar nas negociações,

Difícil deverá ser também fechar tudo 48 horas antes da Cimeira Extraordinária de domingo próximo, e garantir o "ok" de todos os Estados-Membros. Theresa May confirmou que vai regressar no sábado a Bruxelas para "chegar a uma conclusão sobre o processo".

É a maratona final que desafia também a unidade dos Vinte Sete. Até agora, fontes europeias e diplomáticas tinham dito sempre que não seria por causa da UE que o acordo do Brexit falharia. E era essa também a intenção dos Presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.

A chanceler alemã também já estará a exercer influência. De acordo com o jornal The Guardian, Angela Merkel terá feito saber através de diplomatas em Bruxelas, que não quer negociar com May no domingo. O que significa que a pressão está feita para que tudo fique tratado antes do início do encontro de líderes, que deverá ser rápido, sem discussões de fundo e só para dar a "luz verde" politica.