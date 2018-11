Brexit. Merkel espera que Espanha resolva reserva sobre Gibraltar

A chanceler alemã, Angela Merkel, disse esta quarta-feira que espera que se resolva a “reserva” de Espanha sobre o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia devido à situação de Gibraltar.

Durante o debate do Orçamento do Estado alemão para 2019, no Bundestag (Câmara Baixa do Parlamento), Merkel referiu-se ao Brexit e à reunião de domingo que vai reunir em Bruxelas os líderes dos 27 países do bloco europeu para a assinatura do acordo negociado entre Londres e a União Europeia.

“Temos a reserva de Espanha. Não posso dizer exatamente como vamos solucionar este assunto. Espero que se resolva no domingo”, disse Merkel sem especificar os detalhes sobre as dúvidas de Madrid sobre uma possível negociação futura sobre Gibraltar, território ultramarino britânico no sul da Andaluzia.