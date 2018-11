Arábia Saudita. Ativistas que defenderam o direito das mulheres a conduzir são torturadas

O governo da Arábia Saudita tem vindo a torturar ativistas femininas que prendeu em maio passado, na sequência de protestos para exigir o direito das mulheres a conduzirem carros. Embora esse direito tenha acabado por ser concedido em junho, algumas das suas defensoras especialmente visíveis acabaram por ser presas, em mais uma demonstração de que o príncipe-herdeiro Muhamad bin Salman, tido como o verdadeiro poder no país, parece não tolerar manifestações de dissidência.

Segundo revelaram agora a Amnistia Internacional e a Human Rights Watch, as ativistas detidas foram chicoteadas e submetidas a eletrochoques e agressões sexuais, entre outras brutalidades. Algumas ficaram com dificuldades em caminhar ou em aguentar-se de pé, e com tremuras incontroláveis nas mãos. Marcas vermelhas e de arranhões são visíveis nos seus corpos. Mas como foram ameaçadas de retaliação se contassem o que sofreram às suas famílias ou a outras pessoas, aquelas que falaram fizeram-no sob anonimato.

O reino nega todas as acusações, garantindo numa declaração oficial à CNN que o seu sistema judicial "não aprova, promove ou permite o uso de tortura (...) seja física, sexual ou psicológica". Mas o desmentido é pouco credível considerando o que se sabe sobre as prisões sauditas, bem como a recente tortura e assassinato de Jamal Khashoggi, o jornalista saudita exilado, executado no consulado do país em Istambul.

Catástrofe no Iémen, elogios de Trump

A ofensiva contra as ativistas segue-se a outras campanhas de Bin Salman para eliminar contestações ao seu poder. Uma das mais notórias foi a detenção de príncipes e empresários importantes num hotel de luxo no ano passado. Lançada a pretexto de combater a corrupção, um dos objetivos terá sido o de obrigar os detidos a entregar parte substancial da sua riqueza ao governo, o que parece ter sido conseguido.

Com a indignação internacional em relação à morte de Khashoggi e o governo saudita envolvido numa guerra que parece não ter fim no Iémen e que já se tornou numa catástrofe humanitária - 85 mil crianças poderão já ter morrido de fome - Bin Salman vê destruída a imagem de reformista modernizador que procurou alimentar dentro e fora do país.

Um dos poucos líderes ocidentais que ainda o apoia publicamente é Donald Trump. O presidente dos EUA ainda há dias o elogiou como um grande aliado internacional, e conta com ele para ajudar a manter pressão sobre o regime iraniano. Os abusos de Bin Salman alienam aliados e dificultam esse propósito.