“Um arco-íris depois da chuva”. Presidente da China em visita de Estado às Filipinas

O Presidente da China, Xi Jinping, chegou esta terça-feira às Filipinas para uma visita de Estado que tem como objetivo capitalizar os ganhos estratégicos de uma liderança em Manila que favoreceu Pequim na esperança de conseguir empréstimos e investimentos.

A agência de notícias Reuters lembra que a visita de Xi acontece dois anos depois de o homólogo filipino Rodrigo Duterte ter declarado que iria reorientar a sua política externa, afastando-se dos EUA e aproximando-se da China – isto apesar de décadas de desconfiança e disputas marítimas com Pequim.

Em declarações ao jornal “Philippine Star”, Xi elogiou Duterte e descreveu os laços entre os dois países como “um arco-íris depois da chuva”. Mas os nacionalistas filipinos acusam Duterte de ser submisso em relação a Pequim ao recusar-se a criticar o desenvolvimento militar da China.

A opinião pública apoia amplamente a presidência de Duterte. Contudo, as sondagens mostram consistentemente reservas quanto à sua política de aproximação à China e desdém pelos EUA. Esta terça-feira, foi realizado um pequeno protesto no exterior da embaixada chinesa em Manila.

Duterte é “um diplomata muito cauteloso”, afirma porta-voz

O porta-voz do Presidente filipino, Salvador Panelo, afirmou que a estratégia de Duterte é evitar um potencial “inferno” de conflito. Referindo-se aos seus opositores, Panelo disse que “eles não estão cientes da real geopolítica na região”. “O Presidente é um diplomata muito cauteloso”, acrescentou ao canal de notícias ANC.

“Em vez de provocar, prefere conversar e obter algumas relações comerciais que beneficiarão o país”, disse, concedendo que esses benefícios, incluindo 24 mil milhões de dólares (cerca de 21 mil milhões de euros) em empréstimos e investimentos, ainda não se concretizaram.

Considerando que Duterte não tem medo de levantar a voz, Panelo concluiu que “este é o melhor momento para exercer pressão sobre o Presidente chinês”. “Conhecendo o homem, ele fará isso. Ele é esse tipo de pessoa.”

Num artigo de opinião publicado no domingo no jornal “South China Morning Post”, o académico Richard Heydarian questionava-se se a visita de Xi Jinping marcaria o início de uma “era dourada” nas relações entre a China e as Filipinas. O académico sublinhava o contraste entre a retórica de Duterte e a linguagem mais belicosa usada por altos dirigentes filipinos.