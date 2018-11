Société Générale “lavou” milhares de milhões de dólares para ajudar Cuba a fugir às sanções dos EUA

Um dos maiores bancos franceses, a Société Générale, “lavou” 13 mil milhões de dólares (11,4 mil milhões de euros) a Cuba e a outros patrocinadores estatais de terrorismo ao longo de mais de dez anos, permitindo ao país contornar as sanções impostas pelos Estados Unidos. Na segunda-feira, o Departamento de Justiça anunciou que tinha chegado a acordo com o banco para o pagamento de 1,34 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) de compensação pela “prevaricação”.

A Société Générale foi acusada de violar a Lei Contra a Realização de Negócios com Inimigos do Estado, uma lei norte-americana com 100 anos e que, atualmente, apenas se aplica a Cuba. Alegadamente, o banco francês manteve aberta uma espécie de sucursal de crédito secreta para continuar a negociar com Cuba e ajudou, conscientemente, a nação comunista a “estruturar, conduzir e esconder transações em dólares, utilizando o sistema financeiro norte-americano”, lê-se na acusação.

“A Société Générale admitiu que violou, sabendo que o violava, as sanções norte-americanas impostas a Cuba e, durante vários anos, escondeu essas violações o que resultou na produção de milhares de milhões de dólares em fundos ilícitos”, disse o advogado de acusação Geoffrey S. Berman, num comunicado enviado à comunicação social.

O banco também manteve negócios com o Sudão, Líbia e Irão, todos países que os Estados Unidos consideram patrocinadores de atividades terroristas. “Admitimos e lamentamos os nossos erros e cooperamos com as autoridades norte-americanas na investigação e resolução do caso”, disse, também num comunicado, o diretor executivo da Société Général Frédéric Oudéa.