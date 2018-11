Presidente francês defendeu o “diálogo” com os “coletes amarelos”

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu nesta terça-feira o "diálogo" para conseguir persuadir os "coletes amarelos" que se manifestam contra o aumento dos impostos sobre os combustíveis, bloqueando estradas e postos de abastecimento. Macron, em visita oficial à Bélgica, disse que era "normal" haver protestos e argumentou que o Governo pretende "taxar mais os combustíveis fósseis" como "apoiar os mais desfavorecidos".

"É através do diálogo que se pode encontrar uma saída e as soluções no terreno", declarou o Presidente francês, naquela que é a sua primeira reação desde o início deste movimento de protesto.

"Nós vamos ganhar pela coerência, consistência e determinação", garantiu, por seu turno, o primeiro-ministro, Edouard Philippe, aos deputados do partido La République en Marche (LREM), atualmente no poder, segundo um dos participantes nesta reunião, noticiou a agência France-Presse.

Hoje, ao início do dia, o ministro do Interior, Christophe Castaner, denunciou a "deriva total" das manifestações e lamentou a "radicalização" e o "muito, muito grande número de vítimas". A morte, hoje, de um motociclista, que ficou gravemente ferido na segunda-feira no sudeste da França, numa colisão com uma carrinha de caixa fechada, fez aumentar para dois o número de mortos destes protestos.

Desde o início desta mobilização popular contra o aumento dos preços dos combustíveis, no passado sábado, contam-se já dois mortos e cerca de 530 feridos, dos quais 17 em estado grave. Os "coletes amarelos" convocaram novos bloqueios para o próximo sábado, com o objetivo de obrigar Paris a parar.