Pôr a chucha na boca antes de a dar ao bebé ajuda a prevenir alergias

Há uma forma simples de contribuir para que os bebés, na infância ou na idade adulta, estejam menos sujeitos a alergias e à asma. Antes de lhes dar a chucha, pô-la na boca dos pais. A ideia é expôr a crianças a bactérias benéficas que estão presentes na saliva. "Germes a que o bebé é exposto no início da vida influenciarão o desenvolvimento do seu sistema imunitário", explica um dos investigadores de um estudo americano recente, Elian Abu Auda.

Os anticorpos conhecidos como imunoglubina E (IgE) estão associados a reações alérgicas. Um estudo realizado pelo Colégio Americano de Alergia, Asma e Imunologia e agora publicado no site Science Daily entrevistou 128 mães que tinham maneiras diferentes de limpar a chucha, desde esterilizá-la a lavá-la com água quente ou água na torneira. As conclusões mostram que bebés entre os 10 e os 18 meses acusaram níveis inferiores de IgE quando a chucha tinha a saliva dos pais.

O conselho vem na linha de outros que têm sido dados aos pais. Segundo explica uma pediatra do hospital infantil de Seattle, Wendy Sue, "uma variedade de bactérias no corpo, na boca e na pele é provavelmente bom, em especial num bebé cujo sistema imunitário se está a desenvolver". Ela recomenda que se deixe as crianças brincarem na terra, "permitindo-lhes explorar o mundo como nós costumávamos fazer".