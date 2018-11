“Picasso” encontrado numa floresta romena era falso

Um quadro que se pensava ser de Picasso e ter sido roubado há seis anos de um museu afinal não é nada disso. A pessoa que o descobriu, uma escritora holandesa de origem romena, percebeu que foi vítima de uma partida.

Em 2012, sete valiosos quadros de Picasso, Matisse, Monet, Gauguin e Lucian Freud foram levados do Museu Kunsthall em Roterdão, na Holanda. Quatro romenos seriam depois condenados pelo roubo. Um deles, a mãe do alegado líder do grupo, contou que tinha queimado os quadros no seu fogão para proteger o filho. Até hoje eles não apareceram, mas um exame a cinzas encontradas no local confirmou a presença de materiais usados em pintura.

Há dez dias, Mira Feticu, autora de um romance inspirado no caso, recebeu uma mensagem a dizer que o quadro de Picasso, Cabeça de Harlequim, estava num determinado local numa floresta romena. Foi lá, e encontrou um quadro, contactando a seguir a embaixada holandesa. Mas antes que houvesse tempo para fazer testes, dois diretores teatrais enviaram-lhe um email.

Tudo não parece ter passado, afinal, de um truque para dar publicidade a um projeto artístico intitulado "Cópia Verdadeira", sobre um famoso falsário do século XX. No seu site, os dois diretores explicaram que se tratava de uma "performance preparada em silêncio ao longo dos últimos meses".

Houve quem não apreciasse. Não só as autoridades foram mobilizadas como a notícia apareceu no diário "The New York Times", o qual, lembrou um comentador, já é acusado regularmente por Donald Trump de publicar "fake news", e não precisa que deem razão ao presidente...