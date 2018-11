Ivanka Trump usou email pessoal para enviar centenas de mensagens sobre assuntos oficiais da Casa Branca

A filha do Presidente dos EUA Ivanka Trump usou uma conta de email pessoal para enviar centenas de mensagens em que discutia assuntos oficiais da Casa Branca no ano passado. A informação, revelada esta segunda-feira pelo jornal “The Washington Post”, foi confirmada pelas autoridades.

Uma análise dos seus emails revelou que Ivanka, que também é uma conselheira de relevo da Casa Branca, usou o seu endereço privado para contactar elementos da Administração. O seu advogado diz que a filha de Donald Trump enviou os emails antes de ser informada das regras.

Em 2016, o então candidato presidencial Trump acusou a sua rival, Hillary Clinton, de ter colocado os EUA “em perigo” ao usar um email privado, quando era secretária de Estado, e pediu a sua prisão.

“A família do Presidente não está acima da lei”

Embora os emails de Ivanka contivessem sobretudo informações logísticas e pessoais, alguns podem ter violado as regras dos registos federais, escreveu o “Post”. Em declarações à CBS News, um funcionário da Administração disse que os emails não continham informações confidenciais e que o que aconteceu foi basicamente uma falta de compreensão das regras. A filha do Presidente deixou de usar o seu endereço pessoal para correspondência governamental depois de ter sido informada de que não deveria fazer isso, acrescentou o funcionário.

No entanto, o responsável do grupo American Oversight, que submeteu o pedido de liberdade de informação que levou à descoberta do uso do email pessoal por Ivanka, Austin Evers, defendeu que “a família do Presidente não está acima da lei”. Em comunicado, Evers afirmou que “há questões sérias que o Congresso devia investigar imediatamente”. “Ivanka Trump enviou todos os seus emails para proteção, conforme exigido por lei? Ela enviou informação classificada através de um sistema privado?”, exemplificou.

Trump incitou à prisão de Hillary por situação idêntica

Durante a campanha presidencial de 2016, Donald Trump disse que o uso de um servidor privado por Clinton para enviar emails oficiais, enquanto era secretária de Estado em 2009, constituía um escândalo “maior que o Watergate”. Trump criticou repetidamente a conduta de Hillary, classificando as suas ações como “ilegais” e uma ameaça à segurança dos EUA.

Em ações de campanha, Trump encorajou frequentemente multidões a cantarem “prendam-na, prendam-na”, prometendo mandar prender Hillary quando fosse eleito. O então candidato também pediu à Rússia que ajudasse a localizar cerca de 30 mil emails que Clinton não tinha entregado aos investigadores depois de ela ou de os seus advogados determinarem não ser necessário por serem mensagens pessoais.

Uma investigação do FBI concluiu que Hillary não devia ser acusada, sublinhando, contudo, que ela e os seus assessores tinham sido “extremamente descuidados” no tratamento de informações confidenciais. Clinton foi ilibada duas vezes pelo FBI devido ao uso de servidor de email privado enquanto secretária de Estado.