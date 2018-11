Guterres apela a pessoas que integram caravanas para ouvirem “procedimentos legais”

O secretário-geral das Nações Unidas pediu esta terça-feira às pessoas que integram as caravanas de migrantes, que tentam reagrupar-se na cidade mexicana de Tijuana para entrar nos Estados Unidos, para que ouçam "toda a informação sobre os procedimentos legais".

"As pessoas que viajam na caravana necessitam de cooperar e ouvir com atenção a informação disponível sobre os procedimentos legais disponíveis", disse António Guterres, citado pelo seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

O porta-voz acrescentou que as Nações Unidas estão no terreno e podem fornecer "assessoria técnica" aos migrantes.

Stéphane Dujarric disse ainda que António Guterres está a acompanhar "com preocupação" o evoluir da situação humanitária da caravana de migrantes em Tijuana, que faz fronteira com os Estados Unidos da América.

O porta-voz salientou que o secretário-geral reconhece os esforços das autoridades federais e locais mexicanas, bem como de organizações não governamentais, para oferecer abrigo e ajuda humanitária básica às caravanas de migrantes.

Quatro caravanas de migrantes da América Central, com cerca de 10.000 pessoas, a maioria das Honduras e El Salvador, está a percorrer o México com o objetivo de entrar nos Estados Unidos da América.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou estas caravanas e decidiu enviar no final de outubro tropas para os locais.

As autoridades mexicanas na cidade de Tijuana anunciaram hoje a detenção de 34 pessoas que integravam as caravanas por delitos menores e que vão ser agora deportados.

Em comunicado, as autoridades explicam que as pessoas foram detidas por posse de droga, perturbação da paz e resistência à polícia, sendo agora deportados para os seus países de origem.