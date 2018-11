Fim do tratado nuclear. “É óbvio que a Rússia irá tentar instalar mísseis em Cuba”, diz especialista russo

Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão abandonar o acordo de não proliferação nuclear assinado com a Rússia em 1987 e Evgeny Buzhinskiy, um tenente-general russo aposentado e presidente do think tank PIR Center, com sede em Moscovo, não tem dúvidas sobre o que poderá estar para vir - uma segunda crise dos mísseis de Cuba. “É óbvio que a Rússia irá tentar instalar mísseis em Cuba”.

“Vários acordos de desarmamento” assinados entre Moscovo e Washington estão em “vias de colapsar”, afirmou Evgeny Buzhinskiy, que não atribui as responsabilidades de uma possível escalada nuclear apenas ao atual Presidente norte-americano mas também às várias administrações que ao longo dos anos “arruinaram a estabilidade nuclear” mantida entre os dois países, conforme disse numa entrevista concedida ao jornal “Daily Star”.

Em outubro, Trump anunciou que os EUA vão abandonar o Tratado sobre Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF), assinado em 1987 com a Rússia. Na altura, e em declarações aos jornalistas, o Presidente norte-americano apontou o dedo a Moscovo, que acusou de ter violado o acordo assinado durante o período da Guerra Fria e que previa que fossem eliminados os mísseis balísticos, incluindo os nucleares, com alcance entre os 500 e os 5500 quilómetros. “A Rússia não tem, infelizmente, honrado o acordo, por isso vamos pôr-lhe um fim e sair”, disse então Trump.

“É um passo para a guerra. Tenho a certeza disso. Para nós, será uma ameaça existencial”, sublinhou Evgeny Buzhinskiy, que encara a possibilidade de uma segunda crise dos mísseis como a ocorrida em 1962 como o “pior cenário possível”. “Os EUA não iriam ficar felizes de ter mísseis apontados ao seu território mas a Rússia também iria ficar feliz ao saber que foram instalados mísseis nucleares ao longo da sua fronteira, em bases militares europeias.”

As autoridades norte-americanas acreditam que Moscovo está a violar os termos do tratado de não-proliferação de armas nucleares - assinado pelo então Presidente norte-americano Ronald Reagan e o antigo líder soviético Mikhail Gorbachev - ao desenvolver, em segredo, um sistema de lançamentos de mísseis que poderia permitir à Rússia lançar num futuro próximo um ataque nuclear contra a Europa. Moscovo tem rejeitado as alegações

Relações entre uma curta melhoria e a degradação

As relações entre Havana e Washington melhoraram ligeiramente depois de os EUA terem-se abstido, em 2016, e durante o governo de Barack Obama, de votar contra a resolução anual da ONU sobre o fim do embargo económico dos EUA a Cuba, algo que vinha fazendo há mais de 20 anos.

No entanto, as relações entre os dois países deterioraram-se desde a tomada de posse de Trump e o regresso da retórica da Guerra Fria - foram, aliás, implementadas de novo restrições de comércio e viagens que tinham sido aliviadas por Obama. No início deste ano, o Presidente cubano Diaz-Canel classificou o bloqueio imposto pelos EUA como “o principal obstáculo ao desenvolvimento do país”.

Entretanto, o Presidente russo, Vladimir Putin, convocou uma reunião com oficiais da área da defesa para discutir o eventual colapso do referido tratado e garantiu que a saída dos EUA do tratado “não ficará sem uma resposta”. Embora tenha afirmado que o país que lidera não está interessado numa batalha de armas nucleares com os EUA, Putin garantiu que a resposta envolverá “um desenvolvimento ponderado das capacidades militares russas, incluindo do Exército, Marinha e Força Aérea” e o recurso a uso de armas hipersónicas [com velocidade bastante superior à do som] capazes de “penetrar qualquer sistema de defesa anti-míssil”.

Evgeny Buzhinskiy considera que tal nem será necessário, uma vez que Moscovo “já tem as armas suficientes para atacar os EUA”, se o pretender de facto fazer.

Entretanto, há suspeitas de que a Rússia esteja a reativar uma base soviética, com base em Cuba, construída para detectar todo o tipo de sinais. A informação foi revelada pelo think tank americano The Jamestown Foundation.