Donald Trump queria usar o Departamento da Justiça para investigar James Comey e Hillary Clinton

Donald Trump, Presidente dos Estados Unidos, disse a um seu conselheiro que queria dar ordens ao Departamento de Justiça para que movesse acusações contra Hillary Clinton, sua adversária na corrida à Casa Branca em 2016, e James Comey, antigo diretor do FBI (que Trump afastou), de acordo com informações partilhadas por duas pessoas com conhecimento das conversas e que falaram com o “New York Times”.

Acontece que o Presidente dos Estados Unidos não tem autoridade para exigir que o Departamento de Justiça acuse ninguém, pode apenas pedir uma investigação e mesmo isso poderia configurar abuso de poder. Isto mesmo lhe terá dito o tal conselheiro, Donald F. McGahn, que pediu, pouco depois, a outros advogados da Casa Branca que escrevessem a Trump a explicar que, se ele pedisse às agências de investigação do Estado para investigar rivais políticos, poderia ver-se confrontado com acusações graves, incluindo algumas suficientemente graves para servirem de base a um processo de destituição.

O “New York Times” não conseguiu ainda saber se Trump recebeu o aviso, se o leu, se optou por seguir os conselhos legais de McGahn mas, em privado, segundo outras duas pessoas, que falaram diretamente com ele sobre isto, o presidente continua a discutir o assunto, incluindo a possibilidade de nomear um segundo procurador especial (tal como Robert Mueller é no caso do alegado concluio dos russos com a equipa de Trump) para investigar Comey e Clinton. Também não é a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos chama “fraco” ao atual diretor do FBI, Christopher A. Wray, por ter falhado na investigação a Clinton.

Que acusações? Não se sabe

Não se sabe também que acusações queria Trump ver instauradas contra Clinton e Comey mas a carta que os vários advogados de Trump lhe enviaram, na tentativa de que o Presidente não desse continuidade a essa intenção, mostram as possíveis consequências de um ato desta natureza.

Em primeiro lugar, os advogados do Departamento de Justiça podiam negar-se a colaborar - foi isso que aconteceu quando, no ano passado, advogados próximos de Trump pediram, em privado, ao Departamento da Justiça que investigasse Comey por ter partilhado informação secreta do governo. Em segundo, se de facto uma acusação fosse deduzida, então os juízes poderiam não lhe dar seguimento. O Congresso poderia, depois, investigar o papel do presidente na estruturação dessa acusação e dar início a um processo de destituição.

A atual divisão de cores no Congresso, com os democratas em maioria na Câmara dos Representantes e os republicanos em maioria no Senado, permite que o processo seja aberto mas é pouco provável que o Senado vetasse um impeachment.