Demorar mais de 45 minutos a chegar ao trabalho faz repensar emprego

Demora mais ou menos de 45 minutos a chegar ao trabalho? Um estudo da Academia Chinesa de Ciências revela que o tempo de deslocação influencia significativamente a escolha do emprego e da habitação.

Quarenta e cinco minutos é um ponto de mudança a partir do qual se verifica uma alteração do comportamento dos indivíduos, refere o estudo que foi divulgado este mês na revista científica Proceedings of National Academy of Sciences.

Os investigadores Jie Huang, David Levinson, Jiaoe Wang, Jiangping Zhou e Zi-jia Wang analisaram as rotinas de 4.248 trabalhadores chineses durante sete anos, tendo chegado à conclusão de que os trabalhadores que demoravam mais de 45 minutos a chegar ao local de trabalho mudavam de emprego ou de casa para reduzir o tempo de viagem.

Pelo contrário, os indivíduos que demoravam menos de 45 minutos nos seus trajetos entre trabalho e casa procuraram outros empregos ou habitações mais distantes, mas que ofereciam melhores condições.

O estudo comprova que as dinâmicas de emprego e residência estão relacionadas com os trajetos diários entre um ponto e o outro, com as evidentes implicações que isso tem em termos de despesas com a habitação e transportes. Ou seja, a questão da mobilidade está também associada ao perfil socioeconómico.