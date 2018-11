Trump dá explicação errada sobre como a Finlândia previne os incêndios

Donald Trump diz que a Finlândia evita os incêndios limpando a floresta com ancinhos. A informação, garante, veio do chefe de Estado desse país. "Estive com o presidente da Finlândia e ele disse 'somos muito diferentes, somos uma nação de florestas'. Chamou-lhe uma nação de florestas. E passam imenso tempo a limpar e não têm problemas".

O comentário surpreendeu os finlandeses, que sabem como é que o seu país de facto evita os incêndios nas florestas: com sistemas de alerta rápido, vigilância aérea e uma rede de estradas que atravessa as florestas e ajuda a cortar os fogos.

Da surpresa para o gozo. Um bom número de finlandeses começaram imediatamente a gozar no Twitter com as palavras de Trump. Uma das imagens, por exemplo, mostra uma pessoa com um aspirador no meio das arvores.

O presidente Sauli Niinistö, naturalmente sem gozar, admitiu que tinha falado com Trump a 11 de novembro, durante as cerimónias comemorativas do fim da I Guerra Mundial. Mas que não lhe disse que os finlandeses se protegiam de incêndios limpando as matas. Isso aliás seria difícil, dada a extensão delas.

Também houve quem notasse que a geografia e as condições climáticas da Finlândia são muito diferentes daquelas que se verificam na California, onde, com vastas áreas (nalguns casos cidades inteiras) destruídas, dezenas de vítimas confirmadas e mais de mil desaparecidos, os fogos deste ano são os maiores de que há registo.

Uma das causas, segundo os especialistas, é o aquecimento global. Mas Trump tem preferido culpar aquilo que descreve como má gestão de floresta, apesar de boa parte do terreno que ardeu não ser floresta.