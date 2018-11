Três líderes do movimento pró-democracia em Hong Kong declaram-se inocentes

Três líderes do movimento pró-democracia em Hong Kong declararam-se esta segunda-feira inocentes na abertura do julgamento contra nove ativistas acusados de perturbar a ordem pública durante a chamada “revolta dos guarda-chuvas”, em 2014.

Se forem condenados, os três homens arriscam até sete anos de prisão, ao abrigo de uma lei da era colonial, por terem encorajado protestos em massa e apelado a eleições diretas do líder de Hong Kong, uma nomeação feita por Pequim. O professor de direito Benny Tai, com 54 anos, o professor de sociologia Chan Kin-man, de 59, e o pastor batista Chu Yiu-ming, 74, formaram o grupo “Occupy Central with Love and Peace” em 2013, dizendo que se o Governo não concedesse o sufrágio universal no ano seguinte, eles iriam para as ruas.

O grupo viria a fundir-se com manifestantes estudantis, lideradas por Joshua Wong, e passou 79 dias acampado em frente à sede do Governo. No entanto, os protestos não conduziram a qualquer mudança.

Nos quatro anos desde o protesto, Hong Kong viu as suas liberdades dramaticamente reduzidas, com o Governo a atacar ativistas pró-democracia, impedindo candidatos de concorrerem a eleições, retirando membros eleitos da assembleia legislativa e banindo um pequeno partido político.

Acusação é “ato de retaliação que visa silenciar movimento pró-democracia”, diz Amnistia

Centenas de pessoas compareceram ao julgamento desta segunda-feira. No exterior, manifestantes reuniram-se para apoiar os réus. Alguns clamavam por “resistência pacífica” e “sufrágio universal”, segundo a agência de notícias France-Presse (AFP).

Em comunicado, o diretor da Amnistia Internacional Hong Kong, Mei-kei Tam, disse que “esta acusação é um ato de retaliação que visa silenciar o movimento pró-democracia”. “As acusações contra os nove ativistas devem ser retiradas, uma vez que o caso do Governo se baseia apenas no exercício legítimo dos direitos de liberdade de expressão e protesto pacífico”, exorta.

“Os procuradores estão a usar acusações deliberadamente vagas e ambíguas que terão consequências assustadoras para a liberdade de expressão e a reunião pacífica em Hong Kong”, conclui o diretor da Amnistia.

Citado pela AFP, o procurador Andrew Bruce argumentou que o apelo do trio a protestos e à ocupação de ruas causou um “dano ao público”, acusando-o de o fazer “por via da obstrução ilegal de lugares públicos e estradas”.