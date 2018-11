Talibãs confirmam reuniões com delegação dos Estados Unidos no Qatar

O responsável descreveu a reunião como um "diálogo inicial", que não resultou "em qualquer acordo"

Os talibãs indicaram esta segunda-feira que uma delegação rebelde esteve reunida, na semana passada, com representantes norte-americanos no Qatar, para debater uma solução pacífica para a guerra no Afeganistão.

"Uma delegação de alto nível do [movimento extremista] Estado Islâmico reuniu-se com uma delegação de alto nível dos Estados Unidos no Qatar, entre 14 e 16 de novembro, onde foi discutida uma solução pacífica para a guerra afegã", indicou o porta-voz rebelde Zabihullah Mujahid, em comunicado.

O responsável descreveu a reunião como um "diálogo inicial", que não resultou "em qualquer acordo".

"O Estado Islâmico apresentou informações sobre a presente situação no Afeganistão e sublinhou [o estabelecimento] de um sistema islâmico sagrado e de uma solução real para o conflito", acrescentou.

Os encontros tiveram lugar um mês depois de uma delegação da representação política dos talibãs em Doha ter realizado uma primeira reunião com o enviado especial dos EUA no Afeganistão, Zalmai Khalizad.

Uma semana depois decorreu também uma segunda ronda de consultas internacionais sobre o conflito afegão em Moscovo, onde estiveram presentes representantes dos talibãs e do Alto Conselho para a Paz no Afeganistão. O Governo de Cabul não participou.

Os talibãs e Governo de Cabul reuniram-se em 2015 no Paquistão, no primeiro e último encontro até à data, já que o processo foi suspenso semanas mais tarde, depois de tornada pública a morte do mullah Omar, antigo líder do movimento rebelde.

Desde então, os talibãs têm insistido em negociar com os EUA, que continua no Afeganistão no âmbito da missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).