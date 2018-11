Proud Boys incluídos na lista de “grupos extremistas” do FBI

Os Proud Boys, grupo norte-americano que insiste que não é nacionalista ou de extrema-direita embora tenha um historial de misoginia e de glorificação da violência, é agora considerado pelo FBI “um grupo extremista com ligações ao nacionalismo branco”, segundo um documento divulgado pelas autoridades do estado norte-americano de Washington. A designação ainda não é, contudo, oficial.

Criado em 2016 pelo co-fundador da Vice Media Gavin McInnes, o grupo Proud Boys “contribuiu para a escalada da violência em comícios políticos realizados em faculdades e em cidades como Charlottesville, Virginia, Portland, Oregon, Seattle e Washington”, lê-se no documento, segundo o qual o FBI terá avisado as autoridades da zona oeste de Washington a respeito das tentativas de recrutamento por parte do grupo.

Embora recusem admitir as ligações à extrema-direita, os Proud Boys assumem-se como “um grupo chauvinista ocidental”. Já a Southern Poverty Law Center, uma organização sem fins lucrativos de que fazem parte vários advogados especializados em direitos civis, considera-os formalmente um “grupo de ódio”.

A atenção do FBI aos Proud Boys redobrou depois de o grupo ter saído à rua, durante um fim de semana em agosto deste ano, e causado desacatos em Nova Iorque e Portland. E também depois de uma delegada do departamento da polícia do condado de Clark, em Nevada, ter-se tornado alvo de uma investigação devido às suas ligações à ala feminina dos Proud Boys, designada Proud Boys Girls. Erin Willey foi fotografada enquanto vestia uma camisola onde se lia “Proud Boys Girls” e acabou por ser despedida.

Segundo o relatório então elaborado pelo FBI, Willey fez parte deste grupo específico entre novembro de 2016 e outubro de 2017, tendo em fevereiro de 2017 “participado ativamente no fabrico, divulgação e venda online de merchandise das Proud Boys Girls”.

O condado de Clark é um dos sítios onde se concentram mais membros do agora designado grupo extremista e isso preocupa o FBI, segundo admitiu Michael McCabe, autor do referido documento. “Estamos preocupados. Qualquer pessoa que tenha lido notícias recentemente percebe que a América é um país dividido. E os grupos que têm na sua génese disseminar o ódio são especialmente preocupantes.”