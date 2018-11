Primeiro-ministro italiano vai reunir-se sábado com Juncker em Bruxelas

O primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, vai encontrar-se com o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, na noite de sábado em Bruxelas, na Bélgica, confirmou nesta segunda-feira o governo italiano. Num comunicado, é explicado que o primeiro-ministro italiano manteve hoje duas breves conversas com o presidente da Comissão Europeia, mas não foram revelados detalhes da conversa entre ambos.

O governo italiano confirma que Giuseppe Conte e Jean-Claude Juncker concordaram em se encontrar no sábado, dia 24 de novembro, em Bruxelas, para um jantar. Está previsto que a Comissão Europeia comunique na quarta-feira a sua decisão sobre o Orçamento de Itália para 2019, depois de pedir ao país uma nova proposta de orçamento, com o governo italiano a enviar um segundo documento, mas com poucas alterações.

A Itália pode enfrentar a abertura por parte de Bruxelas de um processo por défice excessivo, que contempla a possibilidade de impor sanções entre os 0,2% e os 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) italiano. O quadro macroeconómico da Itália para o próximo ano prevê um défice de 2,4% do produto interno bruto (PIB), uma dívida de 130% do PIB e um crescimento económico de 1,5%, valores que segundo a Comissão Europeia não cumprem as regras comunitárias.