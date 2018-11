Peru. Ex-Presidente Alan García pede asilo em embaixada uruguaia depois de ser impedido de sair do país

O antigo Presidente do Peru, Alan García, entrou este sábado na embaixada do Uruguai e pediu asilo depois de ter sido impedido de sair do país. García é acusado de aceitar subornos da construtora brasileira Odebrecht em troca de contratos com o Governo para a construção de um comboio elétrico na capital peruana, Lima.

García, que foi duas vezes Presidente do Peru, nega as acusações, alega estar a ser vítima de perseguição política e diz que o caso serve para distrair da situação de desemprego no país. Um tribunal proibiu-o de deixar o Peru durante um ano e meio, enquanto decorre a investigação.

O ex-chefe de Estado, que reside a maior parte do tempo em Espanha, chegou a Lima na quinta-feira para testemunhar perante um procurador, que adiou a audiência e pediu que García fosse impedido de sair. O procurador também o acusou de ter recebido 100 mil dólares por participar numa conferência no Brasil, dizendo que o dinheiro terá vindo de um fundo da Odebrecht, usado para pagar subornos em vários países da América Latina.

García já tinha pedido asilo a embaixada da Colômbia

O Ministério peruano dos Negócios Estrangeiros confirmou que García pediu asilo à embaixada do Uruguai em Lima horas depois de ter sido conhecida a ordem judicial. O pedido “deve ser avaliado pelo Governo do Uruguai”, informou a tutela em comunicado. A embaixada uruguaia ainda não confirmou se concederá asilo a García.

As alegações de corrupção referem-se ao seu segundo mandato enquanto Presidente do Peru, entre 2006 e 2011. O primeiro mandato decorreu entre 1985 e 1990. Já em 1992, García tinha pedido asilo na embaixada da Colômbia em Lima quando estava a ser investigado por corrupção e enriquecimento ilícito durante o primeiro mandato.