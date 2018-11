NATO. União Europeia quer ganhar “independência estratégica” e já vai mexendo peças no tabuleiro

A União Europeia quer distanciar-se e ganhar independência face à NATO. Os sinais estão aí, principalmente depois da declaração de Emmanuel Macron, escudado por Angela Merkel, que sugeriu a criação de um exército europeu. Os desaguisados com Donald Trump terão dado um empurrão ao agudizar das relações diplomáticas. O Presidente norte-americano, desde que foi eleito, tem apontado o dedo aos aliados da NATO por contribuírem pouco financeiramente.

Depois dos sinais, as decisões. A UE quer ganhar “independência estratégica” nos campos militar e de segurança, conta o jornal “El País”. Para tal, os ministros dos Negócios Estrangeiros e Defesa estão a estreitar pontes e vão aumentar de 17 para 34 os projetos comuns. Um fundo comum de 13 mil milhões de euros e um drone europeu serão duas das principais consequências desta convergência.

De acordo com o diário espanhol, em cima da mesa não estará a criação do exército europeu sugerido por Macron, mas sim solidificar a integração e colaboração das políticas nacionais.

A Casa Branca não terá recebido a notícia com agrado, algo que se estende à NATO, que não vê com bons olhos uma organização paralela com os mesmos fins.

Os encontros desta semana entre ministros da UE trarão mais novidades para além das referidas no início desta peça. A “independência estratégica” deverá passar ainda pela autorização de operações executivas, que se traduzirão em ações militares no terreno.

O secretário-geral da NATO já mostrou a sua reticência face às movimentações alheias. “Se se repetem demasiadas frases sobre a independência estratégica, parece que se vai fazer coisas grandes sozinho, e não acho que seja sensato”, alertou Jens Stoltenberg, que estará presente nas reuniões dos ministros europeus da Defesa e dos Negócios Estrangeiros esta segunda e terça-feira.