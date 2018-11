Governo romeno em crise a seis meses de assumir Presidência da União Europeia

A seis semanas de assumir a Presidência da União Europeia, o governo da Roménia vive uma crise política, tendo remodelado nesta segunda-feira oito dos 23 ministérios. Sete ministros do governo romeno, incluindo o da Economia, Defesa, e Desenvolvimento Rural, foram hoje destituídos, enquanto a ministra Lia Olguta Vasilescu foi transferida da pasta do Trabalho para a dos Transportes.

Esta profunda remodelação governamental está a ser lida pela oposição como o reflexo de lutas de poder internas no Partido Social Democrata (PSD), liderado por Liviu Dragnea, homem-forte do governo (embora esteja impedido legalmente de ser primeiro-ministro, por uma condenação por fraude eleitoral, em 2016). Do lado do governo, a interpretação sobre estas mudanças é mais benévola: "Fizemos estas alterações porque há sempre espaço para melhorar, porque temos de responder a novos desafios", explicou hoje a primeira-ministra romena, Viorica Dancilla.

A primeira-ministra nega que a remodelação seja resultado de uma crise política, que fragilizaria o governo a seis meses de a Roménia assumir a Presidência rotativa da União Europeia.

Viorica Dancilla diz que o seu governo está preparado para assumir a Presidência da União e desvaloriza o contencioso entre a Comissão Europeia e o governo romeno a propósito de alterações legislativas na área judicial.

Bruxelas acusa o governo romeno de impulsionar reformas do sistema judicial que colocam em risco a independência e eficácia de juízes, sobretudo na sempre sensível área da luta contra a corrupção, um dos principais problemas na Roménia. A remodelação governamental hoje anunciada acontece no meio de crescentes tensões externas, com a Comissão Europeia, mas também internas, com os partidos da oposição a questionar a viabilidade da continuidade do governo liderado pelo PSD.