Fernando Haddad acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo e candidato presidencial que disputou as mais erecentes eleições presidenciais no Brasil com Jair Bolsonaro, foi alvo das acusações de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro pela justiça do estado que liderou. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o membro do PT que susbstituiu Lula da Silva na corrida à Presidência terá beneficiado do facto de uma empresa de construção civil, a UTC, ter pago a uma gráfica dívidas da campanha de Haddad de 2012.

No mesmo processo, também estão envolvidos João Vaccari Neto, antigo tesoureiro do PT, que é acusado de ter tratado daquele pagamento em nome de Haddad, bem como o deputado do estado de São Paulo Francisco Carlos de Souza, proprietário da gráfica que colaborou com a campanha do político que ficou em segundo nas eleições presidenciais de outubro de 2018.

Em causa está um pagamento no valor de 2,6 milhões de reais, cerca de 604 mil euros ao câmbio atual. A denúncia deste caso surgiu no âmbito da Operação Lava Jato.

Através de um comunicado, Fernando Haddad referiu que se trata de "mais uma tentativa de reciclar a já conhecida e descredibilizada delação de Ricardo Pessoa". Na nota, o político adianta: "Com o mesmo depoimento, sobre os mesmos fatos, de um delator cuja narrativa já foi afastada pelo STF, o Ministério Público fez uma denúncia de caixa 2, uma denúncia de corrupção e uma de improbidade. Todas sem provas, fundadas apenas na desgastada palavra de Ricardo Pessoa, que teve seus interesses contrariados pelo então prefeito Fernando Haddad. Trata-se de abuso que será levado aos tribunais". Ricardo Pessoa trabalhava para a construtora UTC.