“É uma gravação terrível. Não há razão para ouvir aquilo”, diz Trump sobre gravação de assassínio de Khashoggi

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse este domingo à Fox News que “não há razão” para ouvir a gravação que se acredita ser do assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi. O jornalista foi morto no consulado de Istambul, na Turquia, no mês passado. “É uma gravação de sofrimento, é uma gravação terrível. Fui totalmente informado sobre ela. Não há razão para ouvir aquilo”, justificou o Presidente norte-americano.

A entrevista, durante a qual Trump se referiu à morte de Khashoggi como “muito violenta, muito cruel e terrível”, foi transmitida um dia após o Presidente ter anunciado que a sua Administração “teria um relatório muito completo nos próximos dias, provavelmente na segunda ou terça-feira”.

A CIA concluiu entretanto que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman ordenou o assassínio de Khashoggi, segundo o jornal “The Washington Post”. À Fox News, Trump disse que o príncipe lhe garantira “talvez cinco vezes” não ter tido qualquer envolvimento na morte. “Certamente teve pessoas relativamente próximas dele que provavelmente estiveram envolvidas”, considerou.

As sanções que não visam o Governo de Riade

“Aplicámos sanções muito pesadas, sanções maçiças a um grupo de pessoas da Arábia Saudita. Mas, ao mesmo tempo, temos um aliado e eu quero manter um aliado que, em muitos aspetos, tem sido muito bom”, acrescentou Trump.

Na semana passada, os EUA impuseram sanções económicas a 17 responsáveis sauditas pelo assassínio de Khashoggi. As sanções do Departamento do Tesouro norte-americano foram a primeira resposta concreta da Administração Trump ao assassínio.

Os responsáveis sancionados são Saud al-Qahtani, que já tinha sido destituído do cargo de principal assessor do príncipe herdeiro, o cônsul geral saudita, Mohammad al-Otaibi, e membros de uma equipa de 15 pessoas que a Turquia identificou como estando envolvidas.

As sanções, que limitam o acesso ao sistema financeiro norte-americano e congelam os ativos dos implicados, não visam o Governo de Riade, importante aliado económico e de segurança dos EUA.