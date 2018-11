Centenas de mexicanos em Tijuana protestam contra passagem de caravana de migrantes

Centenas de pessoas ocuparam este domingo as ruas da cidade fronteiriça de Tijuana, no México, em protesto contra a passagem de milhares de migrantes que tentam chegar aos EUA. Os migrantes fazem parte da grande caravana de centro-americanos que atravessa o México em direção aos Estados Unidos, onde pretendem pedir asilo.

Em resposta à sua chegada, os dois países reforçaram a segurança na fronteira. O presidente da Câmara de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, disse na sexta-feira que prevê que o número de migrantes que chegam à cidade nas próximas semanas atinja as 10 mil pessoas, alertando que a cidade não está preparada para a “avalanche”.

As palavras de Gastélum foram aproveitadas pelo Presidente dos EUA, Donald Trump.

“O presidente da Câmara de Tijuana, no México, acaba de declarar que ‘a cidade está mal preparada para lidar com todos estes migrantes [e que] a acumulação pode durar seis meses’. Da mesma forma, os EUA estão mal preparados para esta invasão, e não vão suportar isto. Eles estão a causar crime e grandes problemas no México. Vão para casa!”, escreveu.

Os abrigos de Tijuana estão a tentar lidar com a situação, e as autoridades pediram ajuda ao Governo. O sentimento anti-imigrantes podia ser visto nas ruas da cidade. “Eles são invasores! Eles estão armados! Saiam do país!”, gritaram os manifestantes, citados pela agência de notícias Reuters.

No entanto, nem toda a gente protestava contra os migrantes. Uma manifestação de menores dimensões em apoio aos recém-chegados também teve lugar, lembrando que os migrantes fugiam da perseguição, pobreza e violência nos seus países de origem, Honduras, Guatemala e El Salvador.