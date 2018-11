Caso Kahshoggi. Rei saudita diz que autoridades estão a “cumprir o seu dever de estar ao serviço da Justiça”

O rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdulaziz, elogiou esta segunda-feira o sistema judiciário e o Ministério Público do país, alegando que estão a “cumprir o seu dever de estar ao serviço da Justiça”.

Num discurso perante o Conselho da Shura, o monarca saudita referiu-se assim de forma indireta ao caso de Jamal Kahshoggi, o jornalista que foi morto no consulado de Istambul no passado dia 2 de outubro, e que originou vários protestos e sanções por parte dos EUA. Mas sobre o assassínio de Kahshoggi não existiu nenhuma referência direta.

Salman bin Abdulaziz apelou também ao fim do programa nuclear do Irão e reafirmou o seu apoio para acabar com o conflito no Iémen e para encontrar uma solução política para a Síria. Ainda sobre o Médio Oriente, o rei saudita afirmou que a questão palestiniana constitui uma “prioridade para o reino”, refere a Al-Jazeera.

As declarações do rei saudita surgem um dia depois de o Presidente norte-americano ter afirmado que recusa ouvir as gravações do assassínio de Kahshoggi. “É uma gravação de sofrimento, é uma gravação terrível. Eu fui completamente informado sobre isso, não há nenhuma razão para ouvir essa gravação”, disse Donald Trump em entrevista à Fox News.

O líder dos EUA afirmou ainda que o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman – que é apontado pela CIA como sendo o autor moral da morte de Kahshoggi – lhe garantiu várias vezes que não teve qualquer envolvimento no assassínio do jornalista.

Na última semana, o Governo norte-americano aplicou sanções a 17 responsáveis sauditas alegamente envolvidos no assassínio de Khashoggi. No entanto, várias vozes do Congresso apelam à aplicação de sanções mais pesadas.