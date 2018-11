A nova tournée de Bill e Hillary Clinton: teste político, necessidade de palco, ou simplesmente negócio?

Bill e Hillary Clinton vão começar uma tournée que os levará a 13 cidades americanas nos próximos meses. Intitulada "Um Serão com o Presidente Bill Clinton e a ex-Secretária de Estado Hillary Clinton", a tournée consiste numa série de conferências onde o casal partilhará memórias e ensinamentos. As sessões são pagas, e o dinheiro dos bilhetes não se destina aparentemente a fins lucrativos.

Esta é uma das razões que tem levado a críticas por parte de vários quadrantes. Os Clinton têm fama de ter usado a política para acumular substancial riqueza, em parte através de aparições em público pagas a peso de ouro. Uma crítica idêntica à que agora recai sobre o ex-presidente Barack Obama, que também entrou nesse circuito quando deixou o cargo.

No caso dos Clinton, e em especial de Hillary, a tournée também é vista como uma forma de "testar as águas" após a inesperada derrota face a Donald Trump nas eleições presidenciais. Há mesmo quem diga que Hillary está a considerar uma recandidatura. Porém, o Partido Democrata hoje não é o que era há dez ou vinte anos.

No início deste mês, as eleições para o Congresso assistiram ao triunfo de um número recorde de mulheres. Com o movimento #MeToo ainda em pleno curso, a popularidade de Bill Clinton caiu, apesar de a sua mulher garantir que o affair entre ele e a então estagiária Monica Lewinsky não teve nada a ver com abuso.

Foi ou não foi abuso?

Lewinsky parece confirmar pelo menos em parte essa versão num documentário da A&E, um canal por cabo. Falando sobre o que aconteceu em 1995, admite que foi ela quem usou vários truques para se aproximar do Presidente e para conseguir que ele reparasse nela.

Contudo, ela também já tem sugerido que o ex-Presidente lhe devia pedir desculpa, por ser ele quem tinha verdadeiramente poder na altura. Muitas mulheres, e não só, concordam. E o facto de Hillary continuar a defender o marido não a torna mais estimada junto delas, ou mais politicamente viável.

Segundo alguns comentadores, o problema dos Clinton é não serem capazes de entender que o seu tempo passou. Como aqueles artistas em tempos muito populares que continuam a pensar que são estrelas e caem numa decadência triste. Para já, com os bilhetes a preços que nalguns casos ultrapassam os quinhentos dólares, o ex-casal presidencial ainda não estará nessa situação.

Com início a 27 de novembro em Toronto, no Canadá, a tournée terá o seu clímax em março, com sessões em Washington D.C., Nova Iorque e Boston, entre outras cidades. Em paralelo, outra primeira dama mais recente, Michelle Obama, fará a tournée de promoção das suas memórias, cujo sucesso parece já estar garantido.