Trump admite papel do “aquecimento global” nos incêndios da Califórnia

O último balanço das autoridades norte-americanas sobre os incêndios que devastam a Calfiórnia há mais de uma semana é de 76 mortos. Arderam mais de 10 mil habitações e a vila de Paradise foi destruída pelas chamas.

Donald Trump esteve este sábado na zona ardida e exprimiu a sua profunda tristeza ao visitar Paradise, onde viviam 27 mil pessoas, a maioria dos quais reformados.

“É muito triste de ver”, disse Trump durante a visita ao local, acompanhado pela responsável municipal local, Jody Jones.

Aquecimento global “pode ter contribuído um pouco”

Trump admitiu que o aquecimento global “pode ter contribuído um pouco” para a progressão fulgurante das chamas, mas “o maior problema é a gestão” [do território], disse na última sexta-feira em declarações à estação televisiva Fox News.

O twitt de Trump enaltece a ação dos bombeiros. O foto já destruiu 60 mil hectares no norte da Califórnia; há 1300 pessoas desaparecidas. No sul do estado, perto de Los Angeles, arderam cerca de 40 mil hectares, incluindo parte da célebre estância balnear de Malibu, onde se registaram pelo menos três mortos.

Número de mortos é uma incógnita

“Em relação ao número de mortos, ninguém sabe verdadeiramente neste momento, há muitas pessoas que continuam desaparecidas”, disse o Presidente dos EUA, que uns dias antes tinha responsabilizado os responsáveis pela gestão florestal pelo trágico incêndio.

Nove mil bombeiros combatem o fogo nestas duas frentes. O estado da Califórnia é o mais populoso dos EUA, e o que tem mais imigrantes e indocumentados, atingidos pela política presidencial. O estado opõe-se em diversas frentes às políticas de Trump, da imigração ao meio ambiente, bem como à regulação das armas de fogo.

As chamas do mais mortífero incêndio da história da Califórnia (desde que existem registos) já consumiram mais de 570 quilómetros quadrados.