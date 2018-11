Papa reza pelos afetados dos incêndios na Califórnia

Com as alterações climáticas na ordem do dia, o Papa Francisco dedicou uma oração especial a todos os afetados pelos incêndios na Califórnia que já fizeram mais de 70 mortos, e pelos nevões que estão a atingir a costa Este dos EUA, causando vítimas mortais

O Papa Francisco dedicou a oração especial deste domingo, no Vaticano, aos afetados pelos incêndios que estão a devastar a Califórnia, e também às pessoas apanhadas pelos nevões que se abatem sobre costa Este dos Estados Unidos da América. "Uma oração especial para com os afetados dos incêndios que estão a devastar a Califórnia e agora também pelas vítimas das geadas na costa Este dos Estados Unidos", disse Francisco ao terminar de rezar o Angelus da janela do palácio Apostólico do Vaticano. O Papa pediu "que o Senhor acolha na sua paz os defuntos e conforte os familiares e ajuda a todos os que estão a trabalhar nas tarefas de socorro".