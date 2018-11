O longo caminho para Tijuana

Pedro Cardoso, na cidade do México

Aqui o relógio parou. É sexta-feira mas podia ser outro dia qualquer. Para as 4500 pessoas em pausa há quase uma semana na Cidade Desportiva Magdalena Mixhuca, na Cidade do México, o tempo mede-se em passos e os quilómetros são ponteiros orientados a norte. Dentro de cinco enormes tendas de lona montadas no relvado, escuras e sem ventilação, centenas de corpos amontoam-se em colchões rasos.