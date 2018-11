“Coletes amarelos” provocam caos em França

O Governo e o Presidente Emmanuel Macron demoraram a compreender o movimento inédito dos “coletes amarelos”, que se desenvolveu de forma “espontânea”, durante várias semanas, na internet, e está hoje a bloquear a França inteira.

Mas, depois de ele ter sido desencadeado, às sete da manhã deste sábado, continuaram a demonstrar que continuavam a não compreender a evidente revolta dos franceses de base contra as elites, designadamente contra o que grande parte chama “o Presidente dos ricos”, os aumentos dos impostos, das contribuições sociais, a baixa do poder de compra e das reformas.

O ministro do interior, Christophe Castaner, continuava, ao meio dia deste sábado, a seguir o movimento num autêntico posto de comando, rodeado de polícias, "gendarmes" e “prefeitos”, como se estivesse perante uma revolução.

Nem ele nem ninguém no poder pareciam perceber que a França estava bloqueada de lés a lés e que conflitos eclodiam minuto a minuto nas barragens que atingiam mais dois mil locais, fazendo feridos e mesmo um morto.

Ao meio dia, o ministério do Interior anunciou que foram contabilizados oficialmente, em todo o país, um pouco mais de 124 mil manifestantes, mas o número parecia subavaliado.

Por exemplo, dentro da cidade de Paris circulavam esta manhã muito poucos automóveis, como constatou este repórter. A capital estava bloqueada no “Peripherique”, a autoestrada circular que envolve a cidade. E decorriam manifestações, a pé, em pleno centro, no meio de uma grande e delicada confusão, na zona dos Campos Elíseos.

O mesmo acontecia em muitas outras zonas e cidades do hexágono, de Nice e Avignon a Bordéus e a Lille.

A maioria dos incidentes que provocaram um morto e feridos resultaram de conflitos entre manifestantes e outros cidadãos que tentaram forçar barragens e também de confrontos com forças da ordem.

Nas manifestações, os “coletes amarelos” gritam palavras de ordem contra os aumentos dos preços dos combustíveis, a baixa do poder de compra e pedem alto e bom som a demissão do Presidente e do Governo.

Numa entrevista, a meio da semana, Emmanuel Macron reconheceu que, durante os seus 18 meses no poder, falhou um dos seus principais objetivos: “reconciliar o povo francês com os seus dirigentes”.

Governo e Presidente receiam que o movimento alastre e prossiga durante a noite e nos próximos dias - no fundo temem consequências políticas, que ele beneficie a extrema-direita e a extrema-esquerda, a alguns meses das eleições europeias.