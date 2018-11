Candidato democrata a governador da Florida admite derrota eleitoral

O candidato democrata ao cargo de governador da Florida, Andrew Gillum, admitiu este sábado a sua derrota face ao republicano Ron DeSantis, após diversas contagens dos votos desde as eleições intercalares norte-americanas de 06 de novembro.

"Quero felicitar @RonDeSantisFL que vai tornar-se no próximo governador do grande estado da Florida", referiu numa mensagem vídeo no Facebook o responsável municipal da capital estadual, Tallahassee, que esperava tornar-se no primeiro governador negro deste estado do sudeste dos EUA.

Após diversos dias de recontagem dos votos, e a uma semana do final do seu mandato na presidência do município, Andrew Gillum que surgiu no vídeo acompanhado pela mulher, referiu-se a uma batalha política no estado "que de facto teria permitido que as vozes das pessoas comuns aparecessem de novo no governo".

A campanha de DeSantis não reagiu no imediato a estas declarações.