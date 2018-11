124 mil “coletes amarelos” barram estradas francesas. Protestos já causaram um morto e 47 feridos

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, diz que o Governo está num nível de alerta máximo. Castaner pede aos manifestantes do movimento conhecido como “coletes amarelos” para tomarem “todas as medidas de prevenção e segurança”, a fim de evitar a repetição de mais uma tragédia como a que originou o atropelamento mortal de uma manifestante no sudeste de França, na manhã deste sábado.

De acordo com o ponto da situação feito ao meio-dia pelo ministro do Interior, Christophe Castaner, os "coletes amarelos" organizaram no sábado mais de duas mil manifestações em toda a França, mobilizando 124 mil pessoas contra o aumento dos impostos sobre combustíveis. Vários incidentes sérios ocorreram em diversos pontos de bloqueio no país: uma manifestante foi atropelada mortalmente em Savóia [sudeste] e 47 feridos, três deles gravemente, de acordo com o ministro Christophe Castaner, que também anunciou 24 prisões e 17 custódias policiais.

“O direito de manifestação é um direito fundamental neste país, deve ser protegido, mas para tal há que garantir uma organização” dos protestos capaz de evitar este “tipo de tragédias”, disse Castaner, citado pelo jornal “Le Monde”.