Trump já respondeu às perguntas de Mueller mas ainda não enviou as respostas ao investigador especial

Donald Trump disse, esta sexta-feira, que já respondeu às perguntas que o investigador especial Robert Mueller lhe enviou sobre o potencial envolvimento da sua equipa de campanha com russos próximos do Kremlin.

Apesar de ter sempre dito que esta investigação não passa de uma “caça às bruxas” e de já ter ameaçado várias vezes acabar com o mandato de Mueller para investigar o que se passou durante a corrida à Casa Branca em 2016, Trump ainda não tomou nenhuma medida drástica, até porque todos os seus advogados o aconselham contra tal - impedir a continuidade da investigação poderia ser considerado obstrução à justiça, o que constitui um ‘crime’ passível de levar à sua destituição.

As perguntas de Mueller foram reveladas no início do ano pela imprensa norte-americana e debruçam-se sobre os encontros de pessoas próximas de Trump com membros do ‘aparelho’ russo e também sobre o despedimento do ex-diretor do FBI e as razões por detrás dessa decisão. Este último tópico é particularmente preocupante porque o afastamento de James Comey é visto como uma tentativa de parar uma investigação federal - o que também configura obstrução.

Numa comunicação aos jornalistas na Sala Oval, Trump disse, porém, que ainda não tinha enviado as respostas a Mueller mas que tinham sido escritas “pessoalmente”. “Respondi com muita facilidade mesmo. Estou a trabalhar nelas”, começou Trump por dizer, para depois acabar confirmando que já as tinha finalizado.

O presidente dos Estados Unidos negou ainda que as suas explosões no Twitter contra Mueller e a sua equipa, onde escreveu, sem apresentar provas, que o investigador especial “grita com as testemunhas” e as trata “horrivelmente”, fosse uma manifestação de medo perante aquilo que Mueller pudesse “sacar” das entrevistas. “Não estou de todo agitado. É uma farsa [a investigação].”, disse Trump aos jornalistas.

Mas o seu novo procurador-geral, Matthew Whitaker, parece não ter intenção de pôr um ponto final nessa “farsa”. Whitaker, que foi escolhido por Trump para substituir Jeff Sessions e que já se revelou publicamente contra a investigação à alegada interferência de russos nas eleições presidenciais de 2016, terá dito a Lindsey Graham, senador republicano, que a investigação vai continuar, segundo a agência Associated Press.

Isto acontece numa altura em que representantes de ambos os partidos estão a tentar encontrar forma de proteger, por lei, a continuidade da investigação de Mueller.