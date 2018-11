Theresa May já tem novo ministro para o Brexit

Stephen Barclay é a escolha de Theresa May para liderar a pasta do Brexit. Depois de na quinta-feira a primeira-ministra ter visto seis membros do Executivo a afastarem-se após o Governo ter aprovado o rascunho do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia, o nome de Barclay é anunciado para suceder a Dominic Raab, que se demitiu por considerar que “não pode apoiar em boa consciência” o esboço do acordo com a UE que “foge aquilo que foi prometido aos eleitores do Reino Unido.”

Stephen Barclay era até agora secretário de Estado para a Saúde e assistência social. A escolha, refere a BBC, não era previsível, embora seja descrito como “ultra-leal” e que nunca se posicionou contra o Governo de May.

Antes de assumir funções no Governo, Barclay dirigiu o Banco Barclays e ocupou cargos municipais e passou pelas Finanças.

Esta quinta-feira, após o Governo ter aprovado o rascunho de acordo, seis pessoas ligadas ao Executivo apresentaram a demissão. Além de Dominic Raab, afastou-se de funções a minsitra do Trbalho, Esther McVey. Ambos rejeitam o pacto com Bruxelas, que mantém o Reino Unido em união aduaneira com a UE, violando promessas feitas pela primeira-ministra.

Também abandonaram o Governo dois secretários de Estado (Suella Braverman, do Brexit; e Shailesh Vara, da Irlanda do Norte) e dois secretários parlamentares (Ranil Jayawardena, da Justiça, e Anne-Marie Trevelyan, da Educação). Há rumores de que Penny Mordaunt, a secretário para o desenvolvimento internacional, possa ser a próxima a deixar funções.